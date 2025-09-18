Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU

Chiếc ghế của HLV Ruben Amorim đang lung lay dữ dội sau màn trình diễn kém của Manchester United ở đầu mùa 2025/26.

Amorim bị chỉ trích vì MU chơi kém. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Zing News, Miguel Santos, HLV từng làm việc cùng Ruben Amorim tại Sporting CP, có những tiết lộ về phong cách huấn luyện của người đồng nghiệp cũ. Ông Santos tin rằng Amorim cần nhận được sự ủng hộ tối đa từ ban lãnh đạo MU nếu muốn thay đổi thành tích của CLB trong tương lai.

Amorim khó thay đổi

- Áp lực hiện tại với Amorim là rất lớn. Liệu ông ấy nên thay đổi chiến thuật của MU?

- Trong thời gian làm việc với Amorim tại Sporting, tôi nhận thấy ông ấy gần như không thay đổi gì nhiều về lối chơi. Nếu có thì cũng chỉ là vài chi tiết nhỏ, chẳng hạn như tốc độ thi đấu hay cách các cầu thủ di chuyển trên sân.

Với MU hiện tại, Amorim vẫn trung thành với triết lý kiểm soát trận đấu bằng hàng tiền vệ luôn hướng lên phía trước. Đó chính là phong cách đã mang lại thành công cho ông ấy ở Sporting, và tôi tin ông ấy sẽ tiếp tục kiên định với điều đó. Amorim là một HLV thông minh, biết cách phân tích vấn đề, nhưng rất khó để ông thay đổi hệ thống tại MU.

Amorim thừa nhận không thay đổi hệ thống của MU. Ảnh: Reuters.

- Amorim quyết định thanh lý hàng loạt gương mặt như Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho hay Andre Onana. Ông ấy nên là người chịu trách nhiệm toàn bộ cho kết quả hiện tại?

- Amorim có toàn quyền kiểm soát ở Old Trafford, nên khi đội thất bại thì đó là trách nhiệm của ông ấy. Tôi không chắc đây đã là lực lượng ưng ý nhất mà Amorim mong muốn hay chưa, nhưng chắc chắn ông ấy phải có lời giải thích cho những kết quả vừa qua.

Điều tích cực là qua các buổi phỏng vấn, tôi thấy Amorim hiểu rõ mình đang làm gì. Ban lãnh đạo MU cũng biết năng lực của ông ấy và cho phép đi theo con đường riêng, nên mọi kết quả, dù tốt hay xấu, đều do Amorim quyết định.

Vấn đề của Amorim

- Với kinh nghiệm làm việc cùng Amorim, ông nghĩ vấn đề hiện tại của ông ấy là gì?

- Tôi nghĩ Amorim không phải vấn đề, mà là cả tập thể MU. Trước đây, Jose Mourinho từng nói MU cần thay đổi nhiều điều, nhưng ban lãnh đạo không hành động gì, rồi ông ấy phải ra đi. Sau đó, đến lượt Cristiano Ronaldo cũng chỉ ra hạn chế của CLB và rồi mọi thứ lặp lại. Với Erik ten Hag, họ cũng mất vài năm, nhưng lực lượng lúc đó không đủ đẳng cấp để chơi cho MU.

Giờ Amorim muốn thay đổi triết lý và phong cách chơi của MU. Ban lãnh đạo đã có những thay đổi đáng kể, bắt đầu bằng việc xây dựng học viện hiện đại hơn. Đó là bước tiến quan trọng, nhưng chưa đủ.

Amorim không thể thay đổi cả một đội bóng chỉ trong 6 tháng hay 1 năm. Theo tôi, ông ấy cần thêm ít nhất 3-4 kỳ chuyển nhượng nữa để mang về những cầu thủ chất lượng và thay đổi tư duy chơi bóng tại đây. Nếu ban lãnh đạo kiên nhẫn, MU sẽ được hưởng thành quả. Còn nếu không, họ lại phải tìm HLV mới.

Ông Miguel Santos từng có thời gian làm việc cùng Ruben Amorim ở Bồ Đào Nha.

- Trong sự nghiệp huấn luyện, ông từng trải qua điều tương tự như Amorim?

- Có, tôi từng phải thay đổi phân nửa đội hình để tìm nhân tố mới và xây dựng lại tinh thần chiến đấu. Điều may mắn của tôi là ban lãnh đạo đã trao cơ hội và thời gian. Tôi nghĩ Amorim cũng cần điều đó.

Ý tưởng của HLV chỉ có thể thành công nếu được truyền tải mạnh mẽ, đồng thời các cầu thủ tin tưởng tuyệt đối vào nó. MU cần thời gian và một môi trường thoải mái để phát triển. Ngoài ra, ban lãnh đạo có thể cân nhắc bổ sung một vài gương mặt giàu kinh nghiệm vào ban huấn luyện để hỗ trợ Amorim. Điều này sẽ giúp ông ấy có thêm sự hậu thuẫn trong việc xây dựng lại tập thể.

Xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện này.

