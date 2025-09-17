Quả penalty dành cho Real bị coi là scandal

Truyền thông Pháp phẫn nộ với trọng tài khi Marseille thua Real Madrid 1-2 ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 17/9.

Pha bóng gây tranh cãi trong trận Real thắng Marseille 2-1.

Marseille thua Real Madrid tại Bernabeu với quả phạt đền tranh cãi. Hậu vệ Facundo Medina để bóng chạm tay trong vùng cấm, và trọng tài Irfan Peljto không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. VAR vào cuộc và không thay đổi quyết định.

Pha xử lý của trọng tài Peljto khiến truyền thông Pháp nổi giận. RMC Sport gọi tình huống là "khủng khiếp", còn với L'Équipe, đó là một pha bóng "hơn cả tranh cãi".

Cựu cầu thủ Samir Nasri gay gắt trên Canal+: "Dù đội nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ hét lên rằng đó là một scandal. Pha bóng của Medina không phải phạt đền trong bất kỳ tình huống nào". Cựu sao Arsenal thừa nhận muốn nghe lý giải từ trọng tài để hiểu động lực nào dẫn đến quyết định này.

Theo L'Équipe, quả phạt đền "quá nghiêm khắc" với Marseille. Tờ báo mô tả tình huống: "Phút 79, Vinicius bứt tốc bên cánh trái và đối mặt với Medina. Vinicius cố gắng đi bóng nhưng bị Medina ngăn chặn và ngã xuống đất. Khi đứng dậy, bóng chạm tay Medina. Trọng tài Peljto không hề do dự và chỉ tay vào chấm phạt đền".

La Provence hay Le Phoceen cũng chỉ trích tình huống thổi phạt đền, cho rằng đó là "cú sốc xui xẻo" cho đội bóng đến từ Pháp. "Quả phạt đền này không đáng được công nhận", là phản ứng chung của truyền thông đất nước lục lăng.