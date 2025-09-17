Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quả penalty dành cho Real bị coi là scandal

  • Thứ tư, 17/9/2025 16:00 (GMT+7)
  • 4 phút trước

Truyền thông Pháp phẫn nộ với trọng tài khi Marseille thua Real Madrid 1-2 ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 17/9.

Pha bóng gây tranh cãi trong trận Real thắng Marseille 2-1.

Marseille thua Real Madrid tại Bernabeu với quả phạt đền tranh cãi. Hậu vệ Facundo Medina để bóng chạm tay trong vùng cấm, và trọng tài Irfan Peljto không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. VAR vào cuộc và không thay đổi quyết định.

Pha xử lý của trọng tài Peljto khiến truyền thông Pháp nổi giận. RMC Sport gọi tình huống là "khủng khiếp", còn với L'Équipe, đó là một pha bóng "hơn cả tranh cãi".

Cựu cầu thủ Samir Nasri gay gắt trên Canal+: "Dù đội nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ hét lên rằng đó là một scandal. Pha bóng của Medina không phải phạt đền trong bất kỳ tình huống nào". Cựu sao Arsenal thừa nhận muốn nghe lý giải từ trọng tài để hiểu động lực nào dẫn đến quyết định này.

Theo L'Équipe, quả phạt đền "quá nghiêm khắc" với Marseille. Tờ báo mô tả tình huống: "Phút 79, Vinicius bứt tốc bên cánh trái và đối mặt với Medina. Vinicius cố gắng đi bóng nhưng bị Medina ngăn chặn và ngã xuống đất. Khi đứng dậy, bóng chạm tay Medina. Trọng tài Peljto không hề do dự và chỉ tay vào chấm phạt đền".

La Provence hay Le Phoceen cũng chỉ trích tình huống thổi phạt đền, cho rằng đó là "cú sốc xui xẻo" cho đội bóng đến từ Pháp. "Quả phạt đền này không đáng được công nhận", là phản ứng chung của truyền thông đất nước lục lăng.

HLV Marseille giận dữ, tố đội nhà bị xử ép

HLV Roberto De Zerbi của Marseille không giấu nổi sự bức xúc sau trận thua 1-2 trước Real Madrid tại vòng phân hạng UEFA Champions League.

10 giờ trước

Real Madrid lập kỷ lục mới ở Champions League

Real Madrid tiếp tục khẳng định vị thế “ông vua châu Âu” khi đánh bại Marseille 2-1 trong trận mở màn Champions League 2025/26, qua đó trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử cán mốc 200 chiến thắng tại giải đấu danh giá nhất lục địa già.

10 giờ trước

Quyết định gây phẫn nộ trong trận thắng của Real Madrid

Tổ trọng tài vấp phải sự chỉ trích khi cho Real Madrid hưởng phạt đền trong trận thắng 2-1 trước Marseille ở Champions League rạng sáng 17/9.

10 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Tranh cãi Real Madrid Real Madrid Vinicius Nasri

    Đọc tiếp

    Mourinho sap tai xuat hinh anh

    Mourinho sắp tái xuất

    2 giờ trước 13:48 17/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Benfica đạt thỏa thuận nguyên tắc với Jose Mourinho để thay thế Bruno Lage, theo CNNPortugal. Hai mươi năm sau lần ra đi chóng vánh, “Người đặc biệt” trở lại Luz với kỳ vọng viết nên chương mới huy hoàng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý