Hojlund gây bất ngờ

Màn ra mắt hứa hẹn của Rasmus Hojlund tại Napoli giúp anh nhận được sự khen ngợi từ truyền thông Italy.

Hojlund nhanh chóng tạo khác biệt ở Napoli. Ảnh: Reuters.

Hojlund chỉ mất 14 phút để sút tung lưới Fiorentina, góp công trong chiến thắng 3-1 của Napoli tại vòng 3 Serie A hôm 14/9. Sau trận, các tờ báo thể thao Italy nhanh chóng dành những lời khen ngợi cho tân binh người Đan Mạch.

“Ngôi sao của kỳ chuyển nhượng chắc chắn là Hojlund", nhà báo Pasquale Salvione của Corriere dello Sport nhận định. "Ngay trận đầu, Hojlund đã tạo khác biệt trên hàng công bằng tốc độ, sự sáng tạo và quyết liệt trong lối chơi".

Ông Salvione cũng nhấn mạnh sự hiện diện của Hojlund mở ra nhiều phương án chiến thuật mới cho HLV Antonio Conte tại Napoli.

Các tờ báo Italy khác mô tả màn trình diễn của Hojlund là “hoàn hảo”, không chỉ bởi bàn thắng mà còn nhờ những pha di chuyển năng nổ, tinh thần chiến đấu và các tình huống băng cắt nguy hiểm trong vùng cấm.

HLV Conte cũng thừa nhận Napoli xem Hojlund là phương án lý tưởng để giữ bóng mỗi khi phát động tấn công, qua đó giúp đội bóng áp đảo đối thủ ngay trên phần sân khách.

Với khởi đầu đầy hứa hẹn này, Hojlund đang dần lấy lại sự tự tin và hứa hẹn trở thành mũi nhọn đáng sợ của Napoli trong mùa giải năm nay.

Chiến thắng trước Fiorentina cũng giúp Napoli có màn chạy đà thuận lợi trước chuyến làm khách trên sân Etihad của Man City ở lượt trận mở màn Champions League vào ngày 19/9.

