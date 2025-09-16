Greenwood thách thức Real Madrid

Trước Real Madrid hùng mạnh, Marseille mang theo vũ khí lợi hại nhất: Mason Greenwood.

Mason Greenwood là điểm tựa của Marseille.

Olympique Marseille hành quân đến Santiago Bernabeu tại League Phase, Champions League vào rạng sáng 17/9 với khí thế hừng hực sau chiến thắng 4-0 trước Lorient, nhưng phía trước họ là Real Madrid - thử thách khắc nghiệt bậc nhất châu Âu. Và ở tâm điểm mọi ánh nhìn, Mason Greenwood chính là niềm hy vọng lớn nhất để đội bóng thành phố cảng mơ về một điều thần kỳ.

Sự trở lại của Greenwood

Chỉ một năm trước, Greenwood cập bến Marseille với cái giá 30 triệu euro và cả bầu không khí nghi ngờ bao quanh, xuất phát từ những lùm xùm ngoài sân cỏ. Nhưng bóng đá vẫn là sân khấu duy nhất để anh chứng minh giá trị. Mùa trước, tiền đạo người Anh ghi 22 bàn, kiến tạo 6 lần, góp dấu giày vào 28 pha lập công - đủ để xoa dịu những chỉ trích vốn bủa vây anh tại Vélodrome.

Tuy vậy, sự thất thường vẫn là điểm yếu cố hữu. Đã có giai đoạn Greenwood bị đẩy lên ghế dự bị, khiến khán giả Marseille không ít lần hoài nghi về thái độ và sự tập trung.

Nhưng mùa này, sự tin tưởng của HLV Roberto De Zerbi dường như khơi dậy một phiên bản tốt hơn. Sau bốn vòng Ligue 1, Greenwood ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo - con số ấn tượng cho thấy anh đang trở lại với sự sắc bén.

Marseille đang xây dựng tham vọng bằng một kỳ chuyển nhượng đầy sôi động với 14 tân binh, trong đó Pavard và Aguerd đều “nổ súng”. Thế nhưng, giữa một tập thể mới mẻ, Greenwood vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công. Bởi trước Real Madrid của Xabi Alonso - đội bóng luôn pressing tầm cao và sẵn sàng để lộ khoảng trống phía sau - tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng của Greenwood chính là vũ khí có thể tạo nên sự khác biệt.

Greenwood đang có phong độ cao gần đây.

Sân Bernabeu chưa bao giờ là nơi dễ chịu cho bất kỳ đội bóng Pháp nào. Lịch sử cho thấy giành chiến thắng ở đây là điều “gần như bất khả thi”. Nhưng với Greenwood, đó cũng chính là cơ hội để viết lại định nghĩa về bản thân: từ một cầu thủ từng sa sút vì scandal trở thành ngòi nổ đủ sức thách thức Real Madrid.

Một tuần quyết định

Marseille bước vào giai đoạn then chốt: sau Real Madrid sẽ là PSG trong trận “Le Classique” vào ngày 22/9. Đây là quãng thời gian định hình cả mùa giải. Và Greenwood, bằng sự tự do đôi khi hỗn loạn của mình, chính là quân bài có thể khiến mọi kịch bản trở nên bất ngờ. Anh có thể làm nổ tung Bernabéu bằng một khoảnh khắc thiên tài, hoặc biến mất trong tập thể vốn yêu cầu tính kỷ luật cao.

Với Marseille, tất cả giờ phụ thuộc vào việc Greenwood có thực sự sẵn sàng trở thành thủ lĩnh hay không. Bởi nếu ngôi sao người Anh chơi đúng khả năng, Marseille sẽ không chỉ nuôi hy vọng ở Bernabeu, mà còn chứng minh họ đủ sức trở thành đối trọng đáng gờm tại Ligue 1 và Champions League mùa này.

Ở Bernabeu, Greenwood không chỉ mang theo khát vọng của Marseille, mà còn là hành trình chuộc lỗi cá nhân. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc lớn như thế này mới tạo ra bước ngoặt cho một sự nghiệp.