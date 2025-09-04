Quyết định gây tranh cãi của Greenwood ở tuyển Jamaica

HLV Steve McClaren của tuyển Jamaica đã bày tỏ sự thất vọng khi Mason Greenwood từ chối cam kết tương lai với đội tuyển nước này.

Greenwood chưa khoác áo Jamaica. Ảnh: Reuters.

HLV McClaren đã hy vọng có thể triệu tập Greenwood vào đội hình cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Bermuda và Trinidad & Tobago trong đợt tập trung tháng 9. Tuy nhiên, tham vọng này tan biến bởi sự thiếu cam kết của Greenwood.

Trong một cuộc họp báo hôm 3/9, HLV McClaren cho biết: "Chúng tôi đã có được hộ chiếu và dự kiến Greenwood sẽ tham gia vào đợt huấn luyện này. Nhưng trong cuộc trò chuyện với gia đình Greenwood, cậu ấy quyết định không gắn bó với đội tuyển vào lúc này. Greenwood nói cần thời gian để suy nghĩ. Điều này khiến tôi thất vọng, nhưng có lẽ chúng tôi cần kiên nhẫn hơn".

Cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson cũng nói thêm: "Tôi biết từ những cuộc trò chuyện với Greenwood rằng cậu ấy yêu Jamaica và tôn trọng đất nước này. Nhưng hiện tại, cậu ấy muốn tập trung vào sự nghiệp ở CLB".

Hồi tháng 3, đại diện Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xác nhận Greenwood đã nộp đơn xin đổi đội tuyển để thi đấu cho Jamaica. Cựu sao MU đủ điều kiện khoác áo Jamaica thông qua cha anh, người sinh ra tại quốc gia vùng Caribe này.

Greenwood là một phần trong chiến lược thu hút các cầu thủ nhập tịch của tuyển Jamaica. Các cầu thủ sinh ra tại Anh nhưng có dòng máu Jamaica được xem là nguồn cung chính cho chiến lược này của JFF và HLV McClaren.

