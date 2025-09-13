Greenwood bùng nổ

Tiền đạo Mason Greenwood có ngày thi đấu chói sáng, góp công lớn giúp Marseille đánh bại Lorient với tỷ số 4-0 ở vòng 4 Ligue 1 rạng sáng 13/9.

Greenwood chơi ấn tượng trước Lorient. Ảnh: Reuters.

Trên sân Velodrome, Greenwood mở tỷ số ở phút 13 trên chấm phạt đền cho Marseille, trước khi kiến tạo để Benjamin Pavard nâng tỷ số lên 2-0 chỉ 7 phút sau đó.

Cựu sao MU được trao cơ hội thi đấu trọn vẹn cả trận và thể hiện phong độ ấn tượng. Ngoài bàn thắng và kiến tạo, Greenwood còn tạo ra 3 cơ hội ghi bàn, chạm bóng 81 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 89% và tung ra 3 cú sút trúng đích.

Ở trận này, Greenwood cũng được ban tổ chức Ligue 1 vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận. Lối chơi tự tin và những pha xử lý khéo léo của Greenwood khiến hàng thủ Lorient gặp vất vả.

Sau 4 trận tại Ligue 1, Greenwood ghi 2 bàn và đóng góp 3 kiến tạo cho Marseille, giúp đội bóng tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Anh nằm trong nhóm 3 cầu thủ đã in dấu giày vào hơn 5 bàn thắng tại top 5 giải VĐQG châu Âu mùa này, bên cạnh Harry Kane (Bayern Munich) và Can Uzun (Frankfurt).

Bên cạnh Greenwood và Pavard, hai cầu thủ lập công còn lại cho Marseille trước Lorient là Angel Gomes và Nayef Aguerd.

Thầy trò HLV Roberto De Zerbi sẽ có vài ngày chuẩn bị trước khi ra quân tại Champions League, tiếp đón Real Madrid trên sân nhà hôm 17/9. Màn tỏa sáng của Greenwood khiến các CĐV Marseille rất háo hức trước ngày chạm trán đại diện hùng mạnh của Tây Ban Nha.

