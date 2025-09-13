Everton muốn phá kỷ lục chuyển nhượng với Grealish

Everton đang nuôi hy vọng có thể giữ chân Jack Grealish bằng một bản hợp đồng dài hạn với mức phí phải chăng vào cuối mùa giải này.

Everton xem xét mua đứt Grealish. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao 30 tuổi cập bến Everton trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua theo dạng cho mượn một năm từ Man City. Ban đầu, HLV David Moyes từng khẳng định Grealish sẽ phải làm quen với đội bóng mới trên băng ghế dự bị. Nhưng tiền vệ này nhanh chóng chứng minh giá trị.

Chỉ sau hai trận đá chính ở Premier League, Grealish có tới bốn đường kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng 8. Sự khởi đầu bùng nổ này lập tức giúp anh trở thành thần tượng mới trong mắt các CĐV Everton.

Thỏa thuận mượn Grealish giữa Everton và Man City đi kèm điều khoản mua đứt trị giá 50 triệu bảng vào mùa hè 2026. Nếu thương vụ này xảy ra, tiền vệ người Anh sẽ là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Everton.

Tuy nhiên, mức phí 50 triệu bảng không cố định, bởi giá trị trên sổ sách của Grealish sẽ giảm dần theo thời gian. Đến mùa hè 2026, hợp đồng giữa anh và Man City chỉ còn một năm, đồng nghĩa giá trị chuyển nhượng sẽ thấp hơn đáng kể.

Dù vậy, bài toán lương bổng mới là trở ngại lớn với Everton. Grealish hiện nhận khoảng 12 triệu bảng mỗi năm – con số mà Everton khó lòng chi trả nổi nếu phải kèm thêm phí chuyển nhượng. Kịch bản khả thi nhất là một vụ chuyển nhượng tự do, trong trường hợp Grealish muốn gắn bó lâu dài với Everton.

Đêm 13/9, Grealish sẽ có dịp chạm trán đội bóng cũ Aston Villa tại vòng 4 Premier League.

