Nữ CĐV thích khoe ngực của tuyển Paraguay tái xuất

Hình ảnh Larissa Riquelme từng “gây bão” toàn cầu ở World Cup 2010 nay đã trở lại, nhưng không còn trên khán đài mà là trên sóng truyền hình.

Larissa Riquelme vừa chính thức ra mắt trong vai trò bình luận viên bóng đá.

Người mẫu Paraguay, từng được mệnh danh là “Hoa khôi World Cup”, Larissa Riquelme vừa chính thức ra mắt trong vai trò bình luận viên bóng đá. Riquelme xuất hiện tại Lima trong trận Paraguay đánh bại Peru 1-0 và nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

Trên Instagram, người đẹp viết đầy xúc động: “Khi rời sân, tôi thấy rất nhiều người chờ đợi mình với những cái ôm, nụ cười và cả nước mắt. Tình cảm chân thành ấy là món quà tuyệt vời nhất mà tôi mang về từ Peru”.

Ở tuổi 40, Riquelme vẫn giữ sức hút đặc biệt với người hâm mộ. Trong cuộc phỏng vấn với Radio MARCA, cô kể lại nguồn gốc biệt danh nổi tiếng: bức ảnh cô mặc áo Paraguay, kẹp điện thoại trong ngực áo để chế độ rung, thực tế được chụp tại quê nhà chứ không phải ở Nam Phi. “Cảm ơn MARCA vì đã gọi tôi là ‘Hoa khôi World Cup’”, cô nói vui.

Từ hiện tượng mạng xã hội năm nào, Larissa Riquelme nay đã tìm thấy một vai trò mới gắn liền với trái bóng. Và nếu World Cup 2010 từng biến cô thành biểu tượng trên khán đài, thì bây giờ, 15 năm sau, cô lại trở thành điểm nhấn ngay trên sóng bình luận thể thao.