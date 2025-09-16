Duyên nợ Bellingham - Greenwood

Jude Bellingham bất ngờ tái xuất chỉ vài tuần sau ca phẫu thuật vai, tạo nên màn tái ngộ hứa hẹn căng thẳng với Mason Greenwood tại Champions League.

Belligham từng đối đầu nảy lửa Greenwood ở La Liga.

Tiền vệ người Anh trước đó được cho là sẽ ngồi ngoài đến tháng 10 sau khi tiến hành phẫu thuật chữa dứt điểm chấn thương vai trái. Tuy nhiên, anh được điền tên vào đội hình 23 cầu thủ Real Madrid cho trận mở màn vòng phân hạng gặp Marseille tại Bernabeu vào rạng sáng 17/9.

Việc Bellingham có mặt trong danh sách thi đấu đồng nghĩa khả năng đối đầu Greenwood. Khi khoác áo Getafe và chạm trán Real Madrid vào tháng 2/2024, Greenwood vướng lùm xùm với Bellingham. Cựu sao Dortmund được cho là gọi Greenwood "kẻ hiếp dâm" hay "kẻ rác rưởi".

Vụ việc được báo cáo lên ban tổ chức La Liga, còn Bellingham đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu. Tuy nhiên, Greenwood can thiệp và yêu cầu dừng cuộc điều tra. Sau cùng, Bellingham không chịu án phạt nào, song mối quan hệ căng thẳng với Greenwood có thể chưa được giải quyết sau 19 tháng.

Sau một mùa hè dài nằm trên bàn mổ, Bellingham háo hức trở lại với bóng đá. Việc Bellingham hồi phục nhanh chóng là tín hiệu đáng mừng cho "Los Blancos" khi họ bắt đầu hành trình tìm kiếm danh hiệu Champions League lần thứ 16 trong lịch sử.

Trong khi đó, Greenwood tiếp tục chơi hay kể từ khi rời MU. Tiền đạo 23 tuổi ghi 2 bàn thắng trong 3 trận đầu mùa. Anh hứa hẹn là điểm nổ quan trọng để Marseille có thể tạo nên bất ngờ trước Real Madrid ngay trên sân khách.