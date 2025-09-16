Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Duyên nợ Bellingham - Greenwood

  • Thứ ba, 16/9/2025 11:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jude Bellingham bất ngờ tái xuất chỉ vài tuần sau ca phẫu thuật vai, tạo nên màn tái ngộ hứa hẹn căng thẳng với Mason Greenwood tại Champions League.

Belligham từng đối đầu nảy lửa Greenwood ở La Liga.

Tiền vệ người Anh trước đó được cho là sẽ ngồi ngoài đến tháng 10 sau khi tiến hành phẫu thuật chữa dứt điểm chấn thương vai trái. Tuy nhiên, anh được điền tên vào đội hình 23 cầu thủ Real Madrid cho trận mở màn vòng phân hạng gặp Marseille tại Bernabeu vào rạng sáng 17/9.

Việc Bellingham có mặt trong danh sách thi đấu đồng nghĩa khả năng đối đầu Greenwood. Khi khoác áo Getafe và chạm trán Real Madrid vào tháng 2/2024, Greenwood vướng lùm xùm với Bellingham. Cựu sao Dortmund được cho là gọi Greenwood "kẻ hiếp dâm" hay "kẻ rác rưởi".

Vụ việc được báo cáo lên ban tổ chức La Liga, còn Bellingham đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu. Tuy nhiên, Greenwood can thiệp và yêu cầu dừng cuộc điều tra. Sau cùng, Bellingham không chịu án phạt nào, song mối quan hệ căng thẳng với Greenwood có thể chưa được giải quyết sau 19 tháng.

Sau một mùa hè dài nằm trên bàn mổ, Bellingham háo hức trở lại với bóng đá. Việc Bellingham hồi phục nhanh chóng là tín hiệu đáng mừng cho "Los Blancos" khi họ bắt đầu hành trình tìm kiếm danh hiệu Champions League lần thứ 16 trong lịch sử.

Trong khi đó, Greenwood tiếp tục chơi hay kể từ khi rời MU. Tiền đạo 23 tuổi ghi 2 bàn thắng trong 3 trận đầu mùa. Anh hứa hẹn là điểm nổ quan trọng để Marseille có thể tạo nên bất ngờ trước Real Madrid ngay trên sân khách.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Bellingham tái ngộ Greenwood Dortmund Bellingham Real Madrid Greenwood

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

Đọc tiếp

