'Đẩy Donnarumma đi là quyết định ngu ngốc của PSG'

Cựu hậu vệ Faouzi Ghoulam của Napoli cho rằng Paris Saint-Germain thiếu tôn trọng Gianluigi Donnarumma khi bán anh cho Manchester City, chỉ để làm vừa lòng HLV Luis Enrique.

Gianluigi Donnarumma vừa có trận ra mắt Manchester City.

Chuyện Donnarumma chia tay PSG vẫn đang tạo nhiều tranh cãi tại Pháp. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Ghoulam thẳng thắn lên tiếng: “PSG mắc một sai lầm nghiêm trọng. Họ muốn chiều lòng Luis Enrique sau chức vô địch Champions League, nhưng không thể đối xử như vậy với một cầu thủ mang tính biểu tượng, người đã góp phần quan trọng vào chiến thắng”.

Theo Ghoulam, Donnarumma nằm trong nhóm ba thủ môn xuất sắc nhất thế giới và đủ sức góp mặt ở top 10 Quả bóng Vàng. Anh còn đặt câu hỏi: “Nếu không có Guardiola, liệu PSG có dám loại bỏ Gigio chỉ vì cho rằng anh không chơi chân tốt? Quyết định này thật vô lý, thật ngu ngốc”.

Trên thực tế, sau FIFA Club World Cup 2025, PSG thông báo rằng Donnarumma không còn trong kế hoạch. Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, thương vụ sang Man City được chốt sau khi Ederson rời Etihad, khép lại bốn năm gắn bó của thủ môn người Italy ở Paris.

Trong khi PSG bị chỉ trích vì quyết định khó hiểu, Donnarumma nhanh chóng chứng minh giá trị của mình: cuối tuần qua, anh có màn trình diễn xuất sắc ngay trận derby Manchester.