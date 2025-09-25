Antony sắm vai người hùng của Betis

Rạng sáng 25/9, Antony ghi bàn và kiến tạo trong trận hòa 2-2 của Betis trước Nottingham ở vòng phân hạng Europa League.

Phút 84 trận đấu trên sân La Cartuja, chủ nhà Betis tổ chức tấn công ở trung lộ. Marc Roca nỗ lực xuyên phá hàng thủ Nottingham, thu hút sự chú ý của hậu vệ và thủ môn, trước khi chuyền ngang để Antony thoải mái dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2 cho Betis.

Trước đó, cũng chính cựu cầu thủ Man Utd đột phá từ cánh phải rồi kiến tạo cho Cedric Bakambu xoay người dứt điểm tung nóc lưới đại diện Premier League ở phút 18.

Antony vỡ òa cảm xúc sau khi ghi bàn.

Antony tỏa sáng lần đầu tiên kể từ khi trở lại chơi cho Betis từ MU. Lần gần nhất anh ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu cũng là ở cúp châu Âu, khi giúp CLB có trụ sở tại Sevilla đánh bại Fiorentina ở Conference League mùa trước.

Sau bàn mở tỷ số, Betis thi đấu như mơ ngủ và để Nottingham dẫn ngược 2-1 bởi cú đúp chỉ trong 5 phút của Igor Jesus. "The Tricky Trees" chơi lấn lướt trong phần còn lại của trận đấu, tạo ra số cơ hội áp đảo (16 so với 9) nhưng không thể tận dụng, để rồi trả giá sau thoáng mất tập trung của hàng thủ ở quãng thời gian cuối.

Betis giành điểm quý giá trên sân nhà, trong khi Nottingham tiếp tục gây thất vọng khi chưa thắng trận nào kể từ khi bổ nhiệm huấn luyện viên Ange Postecoglou.