Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Antony sắm vai người hùng của Betis

  • Thứ năm, 25/9/2025 04:55 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Rạng sáng 25/9, Antony ghi bàn và kiến tạo trong trận hòa 2-2 của Betis trước Nottingham ở vòng phân hạng Europa League.

Phút 84 trận đấu trên sân La Cartuja, chủ nhà Betis tổ chức tấn công ở trung lộ. Marc Roca nỗ lực xuyên phá hàng thủ Nottingham, thu hút sự chú ý của hậu vệ và thủ môn, trước khi chuyền ngang để Antony thoải mái dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2 cho Betis.

Trước đó, cũng chính cựu cầu thủ Man Utd đột phá từ cánh phải rồi kiến tạo cho Cedric Bakambu xoay người dứt điểm tung nóc lưới đại diện Premier League ở phút 18.

Antony ghi ban anh 1

Antony vỡ òa cảm xúc sau khi ghi bàn.

Antony tỏa sáng lần đầu tiên kể từ khi trở lại chơi cho Betis từ MU. Lần gần nhất anh ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu cũng là ở cúp châu Âu, khi giúp CLB có trụ sở tại Sevilla đánh bại Fiorentina ở Conference League mùa trước.

Sau bàn mở tỷ số, Betis thi đấu như mơ ngủ và để Nottingham dẫn ngược 2-1 bởi cú đúp chỉ trong 5 phút của Igor Jesus. "The Tricky Trees" chơi lấn lướt trong phần còn lại của trận đấu, tạo ra số cơ hội áp đảo (16 so với 9) nhưng không thể tận dụng, để rồi trả giá sau thoáng mất tập trung của hàng thủ ở quãng thời gian cuối.

Betis giành điểm quý giá trên sân nhà, trong khi Nottingham tiếp tục gây thất vọng khi chưa thắng trận nào kể từ khi bổ nhiệm huấn luyện viên Ange Postecoglou.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Antony đổi đời ở Betis

Từ việc luôn vướng hàng loạt chỉ trích khi thi đấu cho MU, Antony tạo ra bước ngoặt quan trọng tại Real Betis, nơi có thể thay đổi cả sự nghiệp của anh.

32:1937 hôm qua

Duy Anh

Antony ghi bàn Betis Cúp C2 Antony Nottingham

    Đọc tiếp

    Aston Villa chot tuong lai Sancho hinh anh

    Aston Villa chốt tương lai Sancho

    27 phút trước 19:56 25/9/2025

    0

    Chỉ sau hai trận khoác áo Aston Villa, Jadon Sancho tạo đủ dấu ấn để ban lãnh đạo đội bóng tính đến phương án ký hợp đồng dài hạn.

    Con ai nho Renato Sanches? hinh anh

    Còn ai nhớ Renato Sanches?

    47 phút trước 19:36 25/9/2025

    0

    Từng nhận được kỳ vọng rất lớn, Renato Sanches lại không thể bứt phá để trở thành ngôi sao của bóng đá Bồ Đào Nha.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý