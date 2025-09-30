Người đứng sau màn tỏa sáng của Antony

Tiền đạo Antony công khai mong muốn gắn bó lâu dài với Real Betis, đặc biệt là với HLV Manuel Pellegrini.

Antony là trụ cột của Betis. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên đài Onda Cero, Antony bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho HLV Pellegrini: “Ông ấy là một HLV tuyệt vời. Ai cũng biết sự nghiệp đáng nể của ông ấy. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng ông, không chỉ vì cách ông ấy đối xử với tôi mà còn với tất cả các cầu thủ. Việc gia hạn là chuyện giữa CLB và Pellegrini, nhưng cá nhân tôi luôn muốn ở lại với ông ấy lâu hơn”.

Sự xuất hiện của Antony tại Betis cũng gắn liền với dấu ấn của chiến lược gia Chile. Hồi đầu năm nay, chính Pellegrini đã thuyết phục Antony gia nhập Betis theo dạng cho mượn, giúp cầu thủ này tìm lại phong độ trong giai đoạn lượt về mùa 2024/25.

Antony cũng thừa nhận Pellegrini là lý do quan trọng khiến anh chọn trở lại Betis: “Cuộc sống hàng ngày ở đội bóng tuyệt vời này khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ. Tôi muốn mang về một danh hiệu cho Betis”, cầu thủ người Brazil chia sẻ.

Ở tuổi 25, Antony đã trải qua quãng thời gian chật vật và chịu nhiều chỉ trích tại Anh. Nhưng ở Betis, anh đang dần tìm lại niềm tin và sự yêu mến. HLV Pellegrini cũng là người góp phần giúp Antony thích nghi nhanh chóng và tỏa sáng.

MU chấp nhận để Antony rời đi với giá 25 triệu euro ở mùa hè vừa qua. Dù chịu lỗ nặng ở thương vụ này, “Quỷ đỏ” vẫn có thể hy vọng thu về lợi nhuận nếu cầu thủ chạy cánh người Brazil tỏa sáng tại La Liga.

Antony thăng hoa trong ngày Man Utd bị đánh bại Rạng sáng 17/2, Antony ghi bàn tuyệt đẹp trong trận thắng 3-0 của Betis trước Sociedad, ở vòng 24 La Liga.