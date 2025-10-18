Liverpool là 'mồ chôn' dàn HLV MU

Ruben Amorim phải đối mặt với "lời nguyền Anfield" khi Liverpool thường xuyên trở thành cơn ác mộng của các đời HLV MU.

HLV Amorim cần phá dớp Anfield để giúp MU trở lại mạnh mẽ.

Trong hơn một thập kỷ qua, hầu như mọi nhà cầm quân ngồi ghế nóng ở Old Trafford đều chứng kiến bước ngoặt bi kịch sau chuyến hành quân tới Merseyside. David Moyes bị sa thải 37 ngày sau trận thua 0-3, Louis van Gaal mất ghế chưa đầy 10 tuần sau thất bại 0-2.

Kế đến, Jose Mourinho chỉ trụ thêm 2 ngày sau trận thua 1-3, Ole Gunnar Solskjaer bay ghế trong vòng 4 tuần sau thảm bại thua 0-5, Ralf Rangnick ra đi 40 ngày sau trận thua 0-4, còn Erik ten Hag bị sa thải 57 ngày sau thất bại 0-3.

Ngày Ten Hag nhận trận thua 0-3 tại Anfield, Giám đốc Điều hành Omar Berrada vẫn trấn an rằng "HLV nhận được sự ủng hộ tuyệt đối". Tám tuần sau, Ten Hag bị sa thải. Tất cả bắt đầu từ trận thua 0-7 tháng 3/2023, biến Anfield thành nơi khởi đầu cho chuỗi sa sút tệ hại nhất của MU trong 34 năm.

Tệ hơn, MU trải qua 10 trận liên tiếp không thắng tại Anfield. Đây là chuỗi thành tích tồi tệ nhất lịch sử CLB chủ sân Old Trafford trên đất Merseyside. Lần gần nhất họ ca khúc khải hoàn ở đây là vào tháng 1/2016.

Từ năm 2016, họ chỉ ghi 3 bàn trong 10 trận làm khách ở Anfield, thua với tổng tỷ số 3-20. Dù vậy, HLV Amorim có quyền hy vọng bởi Liverpool của Arne Slot cũng đang lạc nhịp khi thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Anfield không chỉ là thử thách mà là tấm gương phản chiếu vận mệnh của MU suốt một thập kỷ qua. Và đêm Chủ nhật này, Amorim sẽ biết liệu ông có thể phá lời nguyền, hay trở thành nạn nhân tiếp theo trong danh sách tử thần tại Anfield.