Khi Casemiro rời sân, MU rơi tự do

Manchester United rời London với trận hòa 2-2 trước Tottenham tối 8/11, nhưng điều đọng lại không phải là bàn gỡ phút bù giờ của Matthijs de Ligt.

Casemiro có thể không còn đá trọn 90 phút mỗi trận, nhưng tầm ảnh hưởng của bản thân vẫn nguyên vẹn.

Điều khiến người ta nhớ là khoảnh khắc ở phút 72, khi Ruben Amorim rút Casemiro ra khỏi sân. Từ giây phút ấy, tuyến giữa MU tan rã như chưa từng tồn tại.

Trong 72 phút có Casemiro, Manchester United vận hành gọn gàng. Anh đứng đúng chỗ, chặn đúng người, chuyền đúng hướng. Casemiro không cần phô trương, cũng chẳng cần lên hình. Anh chỉ cần làm công việc của mình, giữ nhịp, thu hồi bóng, che chắn cho hàng thủ, và truyền cảm giác an toàn cho cả đội.

Tottenham không thể chiếm lĩnh khu trung tuyến khi Casemiro còn trên sân. Nhưng khi cựu sao Real Madrid rời đi, thế trận lập tức đảo chiều. Spurs ghi hai bàn chỉ, vượt lên dẫn 2-1. Amorim đứng lặng trên đường biên, còn cầu thủ MU rối loạn như một cỗ máy mất trục.

Những con số của Casemiro trong trận là một lời phản biện đanh thép dành cho mọi lời nghi ngờ. Anh đạt 100% đường chuyền dài chính xác, 100% tạt bóng chính xác, 83% chuyền bóng chuẩn, thắng 56% các pha tranh chấp tay đôi, 44 lần chạm bóng, 5 đường chuyền vào 1/3 sân đối phương, 5 pha thu hồi bóng, 4 pha tắc bóng, và 4 lần phá bóng. Một bộ chỉ số hoàn hảo cho một tiền vệ mỏ neo. Không màu mè, nhưng hiệu quả tuyệt đối.

Thứ mà Casemiro mang lại cho MU không thể đo đếm bằng bàn thắng hay kiến tạo. Đó là sự cân bằng.

Huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher từng châm biếm Casemiro “đã hết pin”, “không còn đủ sức chơi ở Premier League”. Nhưng chính trận đấu này lại phơi bày điều ngược lại. Casemiro không cần chạy nhanh hơn ai, anh chỉ cần chạy đúng hướng. Anh không còn tranh chấp mạnh như xưa, nhưng lại biết khi nào cần phạm lỗi, khi nào nên giữ vị trí. Trong một tập thể đang thiếu bản lĩnh, Casemiro vẫn là điểm tựa hiếm hoi.

Thứ mà Casemiro mang lại cho MU không thể đo đếm bằng bàn thắng hay kiến tạo. Đó là sự cân bằng. Là cảm giác rằng đội bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, rằng tuyến giữa có người “đọc” được nhịp điệu trận đấu. Khi Casemiro còn hiện diện, MU chơi với sự tự tin. Khi anh rời sân, mọi thứ vỡ vụn. Manuel Ugarte chạy nhiều nhưng không giữ được khoảng trống, chẳng biết khi nào nên pressing, khi nào nên lùi. Và Manchester United mất kiểm soát toàn phần.

Bàn thắng của De Ligt ở phút bù giờ chỉ giúp MU thoát thua, không thể che lấp sự thật rằng đội bóng này vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Casemiro. Ruben Amorim có thể đang tìm cách làm mới lối chơi, nhưng ông cũng hiểu rõ: muốn xây dựng một tập thể có bản sắc, trước hết phải có người giữ được sự ổn định. Và hiện tại, chỉ Casemiro làm được điều đó.

Casemiro có thể không còn đá trọn 90 phút mỗi trận, nhưng tầm ảnh hưởng của bản thân vẫn nguyên vẹn. Anh không còn ở đỉnh cao thể lực, nhưng đẳng cấp thì chưa bao giờ phai. Sự thông minh, kinh nghiệm, và cách đọc thế trận khiến Casemiro trở thành trụ cột vô hình. Mỗi khi anh rời sân, mọi điểm yếu của MU lập tức lộ ra.

Casemiro không phải quá khứ. Anh vẫn là hiện tại.

Người ta nói một đội bóng lớn cần những cầu thủ biết “làm nền” cho người khác tỏa sáng. Casemiro chính là người như thế. Anh không cần được tung hô. Ngôi sao người Brazil chỉ cần đội bóng vận hành trơn tru khi anh hiện diện. Và điều đó đủ để nói lên giá trị thật của bản thân.

MU có thể tìm một tiền vệ trẻ, có thể đầu tư thêm vào tuyến giữa. Nhưng thay thế Casemiro là điều gần như không thể. Không phải vì anh là cầu thủ hay nhất thế giới, mà vì anh hiểu MU hơn ai hết. Anh biết cách một đội bóng nên đứng vững trong sóng gió.

Casemiro không phải quá khứ. Anh vẫn là hiện tại. Và khi MU còn chơi bóng với niềm tin mong manh như bây giờ, họ vẫn cần anh, người giữ cho cả hệ thống khỏi đổ vỡ. Khi Casemiro bước ra khỏi sân, người ta không chỉ thấy một sự thay người. Người ta thấy cả linh hồn của MU đang rời đi.