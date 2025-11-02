Casemiro 'hồi sinh' ngoạn mục

Tiền vệ người Brazil, Casemiro, đang có phong độ cao trong màu áo MU mùa này.

Casemiro liên tục ghi bàn cho MU. Ảnh: Reuters.

Phút 35 trên sân City Ground, Casemiro mở tỷ số cho “Quỷ đỏ” trước Nottingham Forest bằng pha đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt bóng của Bruno Fernandes. Đây đã là bàn thắng thứ 2 sau 2 trận liên tiếp của anh tại Premier League.

Cũng ở giải quốc nội, Casemiro hiện là tiền vệ trung tâm có nhiều pha lập công nhất (3 bàn sau 10 vòng).

Không chỉ ghi bàn, tiền vệ 33 tuổi còn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn ở khu trung tuyến của đội bóng dưới thời HLV Ruben Amorim. Tính đến nay, Casemiro đã có 4 lần góp dấu giày vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) tại Premier League mùa này — con số giúp anh vượt thành tích của chính mình trong hai mùa giải trước cộng lại (3 lần).

Dù MU chỉ giành được 1 điểm trước Nottingham Forest, bàn thắng của Casemiro vẫn mang ý nghĩa quan trọng, khi giúp anh tiếp tục khẳng định vị trí trong đội hình "Quỷ đỏ".

Trước trận, HLV Ruben Amorim ca ngợi học trò: “Tôi thường lấy Casemiro làm tấm gương cho các cầu thủ khác. Cậu ấy từng mất suất đá chính nhưng đã chiến đấu để giành lại vị trí. Điều đó giúp các cầu thủ hiểu rằng tôi luôn cố gắng công bằng với mọi người".

Hợp đồng của Casemiro với MU còn hiệu lực đến mùa hè năm 2026, và hiện tại đôi bên chưa có kế hoạch gia hạn.

Kỹ năng dứt điểm của Sesko Benjamin Sesko thể hiện khả năng dứt điểm đa dạng trong buổi tập của MU trước trận gặp Nottingham Forest thuộc vòng 10 Premier League tối 1/11.