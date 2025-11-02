Carragher đã sai về Casemiro

Những phát biểu chỉ trích Casemiro của cựu danh thủ Jamie Carragher đang nhận được sự quan tâm trở lại.

Casemiro tỏa sáng tại MU. Ảnh: Reuters.

Cách đây hơn một năm rưỡi, Carragher từng mạnh miệng tuyên bố rằng "Casemiro nên giải nghệ” sau khi chứng kiến phong độ sa sút của tiền vệ người Brazil trong giai đoạn cuối mùa giải 2023/24.

“Tôi luôn ghi nhớ một câu nói sau khi giải nghệ: ‘Hãy rời bỏ bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ bạn.’ Bóng đá đỉnh cao đã rời bỏ Casemiro rồi. Cậu ấy nên dừng lại ở cấp độ này và ra đi. Một cầu thủ đẳng cấp như anh không nên chịu cảnh khổ sở như hiện tại", Carragher phê phán tiền vệ của MU.

Nhưng sau 18 tháng, nhận định của Carragher bị chế nhạo khi Casemiro đang cho thấy dấu hiệu “hồi sinh” tại sân Old Trafford. Hôm 1/11, cựu sao Real Madrid ghi 1 bàn trong trận hòa 2-2 của MU trước Nottingham Forest ở vòng 10 Premier League.

Từ đầu mùa, Casemiro có 3 pha lập công tại Premier League, một con số ấn tượng đối với một tiền vệ phòng ngự. Không chỉ đóng góp bằng bàn thắng, Casemiro còn thể hiện hình ảnh của một thủ lĩnh thực thụ — giàu kinh nghiệm, máu lửa và luôn biết cách truyền tinh thần chiến đấu cho đồng đội.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, Casemiro đang trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật giàu năng lượng và kỷ luật.

Hợp đồng giữa Casemiro và MU còn hiệu lực đến mùa hè năm 2026. Nếu duy trì màn trình diễn hiện tại, anh có thể được cân nhắc ký tiếp.

