Mbappe vượt mặt Ronaldo

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục viết nên những trang sử mới trong màu áo Real Madrid.

Mbappe liên tục ghi bàn cho Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao người Pháp lập cú đúp, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng đậm 4-0 trước Valencia tại vòng 11 La Liga rạng sáng 2/11. Suýt chút nữa, Mbappe có thể ghi hat-trick ở trận này nếu không nhường quả phạt đền cho Vinícius ở hiệp một.

Với các bàn thắng này, Mbappe trở thành cầu thủ ghi 44 bàn nhanh nhất trong lịch sử La Liga sau 45 trận, kể từ thời huyền thoại Ferenc Puskas, người từng đạt thành tích tương tự sau 44 trận. Xếp thứ ba trong danh sách là Cristiano Ronaldo (43 bàn sau 45 trận).

Tính từ đầu mùa, Mbappe ghi tổng cộng 21 bàn sau 17 trận cho Real Madrid và đội tuyển Pháp. Nếu tính ở cấp CLB, anh lập công trong 7 trận liên tiếp tại La Liga, nâng tổng số bàn thắng ở mùa này lên 13 bàn chỉ sau 11 lần ra sân.

Phong độ chói sáng này của Mbappe giúp Real Madrid dẫn đầu La Liga với 7 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Villarreal. Trong khi đó, Barcelona xếp thứ 3 và kém Real Madrid 8 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận.

Với tốc độ, bản năng săn bàn và sự lạnh lùng trước khung thành, Mbappe đang nối dài di sản của những huyền thoại Real Madrid như Ronaldo và Puskas.

