Messi trở lại Camp Nou

Hình ảnh Lionel Messi đứng trên thảm cỏ quen thuộc của sân Camp Nou khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động.

Hình ảnh Messi xuất hiện ở Camp Nou.

Tối 10/11, Messi đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh lặng lẽ bước trên sân cùng dòng chú thích ngắn chan chứa tình cảm: "Đêm qua, tôi trở lại nơi mình luôn nhớ bằng cả trái tim. Nơi tôi từng là người hạnh phúc nhất thế giới, nơi các bạn khiến tôi cảm nhận điều đó hàng nghìn lần".

Đây là lần đầu Messi xuất hiện tại Camp Nou kể từ khi sân được cải tạo. Sự trùng hợp này khiến nhiều người tin rằng chuyến viếng thăm của Messi không chỉ là khoảnh khắc hoài niệm, mà còn mang ý nghĩa sâu xa hơn – như một tín hiệu cho ngày anh được tri ân chính thức trên thánh địa của Barca.

Chủ tịch Joan Laporta từng khẳng định muốn tổ chức một buổi lễ đặc biệt để vinh danh Messi: "Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta khánh thành sân mới bằng một lễ tri ân Messi, trước một Camp Nou đầy ắp khán giả. Tất nhiên, điều đó còn tùy vào mong muốn của cậu ấy, nhưng tôi rất muốn làm điều đó khi còn là chủ tịch".

Quan hệ giữa Messi và Laporta từng căng thẳng kể từ hè 2021, khi Barcelona buộc phải chia tay anh do khủng hoảng tài chính. Khi ấy, Messi rút ngắn kỳ nghỉ để trở lại ký hợp đồng mới, nhưng cuối cùng phải rời đi trong nước mắt và gia nhập PSG.

Dù ra đi trong nỗi buồn, Messi khẳng định tình cảm với Barca còn nguyên vẹn: "Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại, không chỉ để nói lời tạm biệt, vì tôi chưa bao giờ có cơ hội làm điều đó như một cầu thủ".

Thông điệp của Messi khiến cộng đồng mạng xúc động. Camp Nou được coi là nơi linh hồn CLB gắn liền với cái tên Lionel Messi. Anh biến nơi đây thành biểu tượng của hạnh phúc và vinh quang suốt hơn hai thập kỷ.