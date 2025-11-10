HLV Malaysia lên tiếng giữa khủng hoảng

HLV trưởng tuyển Malaysia, Peter Cklamovski, khẳng định vẫn giữ vững tinh thần và dồn toàn lực cho công tác huấn luyện, hướng đến các trận đấu còn lại ở vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Malaysia tập trung vào màn trình diễn của tập thể hiện tại.

Phát biểu sau buổi hội quân sáng 10/11, nhà cầm quân người Australia nhấn mạnh rằng không để những rắc rối bên ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng đến công việc của mình. “Những vấn đề đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, nên tôi không phí năng lượng cho chúng", ông Cklamovski chia sẻ. “Tôi chỉ tập trung vào buổi tập, vào các cầu thủ và đảm bảo toàn đội thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. Công việc của tôi là huấn luyện, không phải lo về chính trị hay giấy tờ".

Tuyển Malaysia bị ảnh hưởng lực lượng nặng nề khi 7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện sai quy định, bao gồm Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garcés, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Imanol Machuca. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết đã yêu cầu FIFA cung cấp bản giải trình chi tiết và sẽ tham vấn ý kiến pháp lý trước khi kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Dù tình hình vẫn còn nhiều bất ổn, HLV Cklamovski cho biết toàn đội đang duy trì tinh thần tập trung cao độ. “Như mọi khi, sẽ luôn có những tiếng ồn bên ngoài, nhưng điều chúng tôi có thể kiểm soát là cách tập luyện và cách thi đấu để đại diện cho Malaysia. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho người hâm mộ thông qua tinh thần và lối chơi trên sân", ông nói.

Dưới sự dẫn dắt của ông Cklamovski, Malaysia đang có chuỗi trận bất bại trong năm 2025. Toàn đội đặt mục tiêu khép lại năm nay bằng chiến thắng trước Nepal vào ngày 18/11.

