Mourinho lại nổi giận

Benfica tiếp tục sa sút, còn Mourinho lại tìm đến “kẻ thù quen” để giải tỏa nỗi bức bối.

Jose Mourinho chưa thể giúp Benfica khởi sắc.

Jose Mourinho đang sống trong chuỗi ngày không dễ chịu ở Benfica. Đội bóng của ông thi đấu rệu rã, còn bản thân Mourinho thì quay lại với thói quen cũ: công kích trọng tài. Sau trận hòa Casa Pia hôm 10/11, nhà cầm quân 62 tuổi bùng nổ trước ống kính.

Ông nói thẳng: “Casa Pia không có cú sút trúng đích nào. Trận đấu đã chết, rồi… VAR lại khiến mọi thứ sống lại”. Mourinho gọi quyết định phạt đền là “một sai lầm trắng trợn”, thậm chí “hào phóng khi chỉ gọi đó là sai lầm”. Với ông, lỗi không chỉ ở trọng tài mà còn ở VAR, hệ thống được tạo ra để tránh những điều như vậy.

Phòng thay đồ Benfica cũng chẳng yên ả. Mourinho thừa nhận các cầu thủ mang trong mình “sự tiêu cực âm ỉ”, thứ tồn tại trước cả khi ông đến. “Benfica xứng đáng được tôn trọng hơn từ tất cả, kể cả các cầu thủ”, ông nói. “Một số người không hiểu Benfica là gì. Đây là CLB quá lớn để bị đối xử như vậy”.

Câu chuyện quen thuộc. Ở Fenerbahce, Mourinho từng cáo buộc mọi thứ được dàn xếp để Galatasaray vô địch. Khi ấy, ông biến sự nghi ngờ thành cuộc chiến cá nhân, để rồi tự đánh mất niềm tin của chính người hâm mộ. Giờ đây, kịch bản cũ đang lặp lại.

Rui Costa, chủ tịch Benfica, cũng không giữ được bình tĩnh. “Có quá nhiều vụ việc chống lại Benfica”, ông nói. “Đây là cách người ta giành chức vô địch. Benfica sẽ không im lặng”.

Benfica hiện đứng thứ ba, kém Porto sáu điểm. Mourinho vẫn là cái tên lớn, nhưng ánh hào quang cũ đang phai. Khi đội bóng không thắng, những lời phàn nàn của ông nghe giống một phản xạ hơn là sự thật. Và dường như, chính ông đang bị mắc kẹt trong vòng lặp mà mình tạo ra, cuộc chiến với thế giới, mà đối thủ lớn nhất lại là chính bản thân.