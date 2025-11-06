Mourinho kiếm bộn tiền nếu bị sa thải

Benfica có thể chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Jose Mourinho mà chỉ cần trả một nửa tiền lương.

Mourinho kiếm bộn tiền nếu bị Benfica sa thải. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 6/11, Benfica nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Leverkusen ở vòng phân hạng Champions League. Đại diện Bồ Đào Nha đã toàn thua sau 4 lượt trận, khiến tương lai của Mourinho bị đặt dấu hỏi lớn.

Theo A Bola, hợp đồng giữa “Người đặc biệt” và Benfica có thời hạn đến mùa hè năm 2027, trong đó tồn tại điều khoản cho phép đôi bên chấm dứt hợp tác sớm ngay trong mùa giải 2025/26. Lúc này, CLB chỉ cần chi trả một nửa tiền lương của HLV người Bồ Đào Nha.

Trong ngày Mourinho ra mắt Benfica, Chủ tịch Rui Costa cho biết cựu HLV MU và Inter Milan nhận mức lương “thấp nhất kể từ năm 2004”, khoảng 4 triệu USD cho năm đầu tiên và 5,3 triệu USD cho năm thứ hai. Điều đó đồng nghĩa rằng nếu bị sa thải trong mùa này, Mourinho chỉ nhận khoảng 2 triệu USD tiền bồi thường hợp đồng.

Tính đến tháng 8/2025, tổng số tiền đền bù Mourinho nhận trong sự nghiệp lên đến 125 triệu USD .

Rui Costa chính là người đưa ra ý tưởng mời Mourinho trở lại Benfica. Cựu danh thủ này đang phải chạy đua trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch CLB cho nhiệm kỳ tới. Trong trường hợp Rui Costa thất bại, khả năng “Người đặc biệt” sớm rời đội bóng là rất cao.

Tại giải quốc nội, Benfica đang xếp thứ 3, kém Porto 4 điểm và Sporting CP 1 điểm.

Mourinho ôm hận vì siêu phẩm phút 90+1 Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.