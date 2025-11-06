Cầu thủ mang ghế ra sân ngồi ở giải hạng ba Quốc gia

Chiều 5/11, cầu thủ STP Food TP.HCM mang ghế ra sân ngồi để phản đối quyết định của trọng tài, khiến trận đấu tạm dừng gần 10 phút ở Giải hạng ba Quốc gia 2025/26.

Cầu thủ mang ghế ra sân ngồi để phản đối trọng tài.

Sự cố hy hữu diễn ra trong trận STP Food hòa Trường Giang Gia Định 1-1, thuộc vòng bảng. Phút 66, trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền cho STP Food TP.HCM sau tình huống cầu thủ đội khách phạm lỗi trong vùng cấm. Tuy nhiên, sau khi hội ý cùng trợ lý, ông bất ngờ rút lại quyết định, chuyển thành một tình huống thả bóng cho Trường Giang Gia Định.

Quyết định gây tranh cãi khiến toàn đội chủ nhà phản ứng dữ dội. Một số cầu thủ bỏ ra ngoài khu kỹ thuật, trong khi một cầu thủ xách ghế nhựa từ cabin mang thẳng ra sân, ngồi lì biểu thị sự phản đối. Trọng tài và ban huấn luyện hai đội mất nhiều phút để trấn an, còn khán giả trên khán đài thì không khỏi sững sờ trước khung cảnh hỗn loạn.

Sau gần 10 phút gián đoạn, trận đấu mới tiếp tục, nhưng hình ảnh cầu thủ ngồi ghế giữa sân nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong giới bóng đá nội. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của STP Food phản cảm, nhưng cũng có người cảm thông khi cho rằng họ bị ức chế vì quyết định thiếu nhất quán của trọng tài.

Hiện Ban tổ chức Giải hạng ba Quốc gia cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang yêu cầu tổ trọng tài báo cáo chi tiết sự việc để xem xét hướng xử lý. Kết quả cuối cùng của trận đấu không được chú ý nhiều, nhưng màn phản kháng của cầu thủ STP Food trở thành một trong những hình ảnh lạ lùng nhất của mùa giải năm nay.