Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cầu thủ mang ghế ra sân ngồi ở giải hạng ba Quốc gia

  • Thứ năm, 6/11/2025 09:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 5/11, cầu thủ STP Food TP.HCM mang ghế ra sân ngồi để phản đối quyết định của trọng tài, khiến trận đấu tạm dừng gần 10 phút ở Giải hạng ba Quốc gia 2025/26.

Cầu thủ mang ghế ra sân ngồi để phản đối trọng tài.

Sự cố hy hữu diễn ra trong trận STP Food hòa Trường Giang Gia Định 1-1, thuộc vòng bảng. Phút 66, trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền cho STP Food TP.HCM sau tình huống cầu thủ đội khách phạm lỗi trong vùng cấm. Tuy nhiên, sau khi hội ý cùng trợ lý, ông bất ngờ rút lại quyết định, chuyển thành một tình huống thả bóng cho Trường Giang Gia Định.

Quyết định gây tranh cãi khiến toàn đội chủ nhà phản ứng dữ dội. Một số cầu thủ bỏ ra ngoài khu kỹ thuật, trong khi một cầu thủ xách ghế nhựa từ cabin mang thẳng ra sân, ngồi lì biểu thị sự phản đối. Trọng tài và ban huấn luyện hai đội mất nhiều phút để trấn an, còn khán giả trên khán đài thì không khỏi sững sờ trước khung cảnh hỗn loạn.

Sau gần 10 phút gián đoạn, trận đấu mới tiếp tục, nhưng hình ảnh cầu thủ ngồi ghế giữa sân nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong giới bóng đá nội. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của STP Food phản cảm, nhưng cũng có người cảm thông khi cho rằng họ bị ức chế vì quyết định thiếu nhất quán của trọng tài.

Hiện Ban tổ chức Giải hạng ba Quốc gia cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang yêu cầu tổ trọng tài báo cáo chi tiết sự việc để xem xét hướng xử lý. Kết quả cuối cùng của trận đấu không được chú ý nhiều, nhưng màn phản kháng của cầu thủ STP Food trở thành một trong những hình ảnh lạ lùng nhất của mùa giải năm nay.

Yamal nổi giận

Tiền đạo Lamine Yamal bất mãn trước những tin đồn thất thiệt về chấn thương và cuộc khủng hoảng tâm lý của anh trong thời gian qua.

2 giờ trước

Barca sụp đổ sau lưng Lamine Yamal

Lamine Yamal trở lại, ghi bàn, kiến tạo, và tạo ra mọi cảm xúc mà một cổ động viên Barcelona có thể mong chờ.

3 giờ trước

MU mất trắng 10 triệu bảng vì World Cup 2026

Theo Daily Mail, MU mất khoảng 10 triệu bảng doanh thu vì lịch tổ chức World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, khởi tranh ngày 11/6, chỉ 18 ngày sau khi Premier League khép lại.

4 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

STP Food TP.HCM phản đối Thành phố Hồ Chí Minh STP Food Trường Giang Gia Định hạng ba

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý