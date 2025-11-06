MU mất trắng 10 triệu bảng vì World Cup 2026

Theo Daily Mail, MU mất khoảng 10 triệu bảng doanh thu vì lịch tổ chức World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, khởi tranh ngày 11/6, chỉ 18 ngày sau khi Premier League khép lại.

Thông thường, MU sẽ thực hiện chuyến du đấu ngay sau mùa giải, vừa duy trì thể lực, vừa kiếm tiền. Hè 2025, hành trình tới Malaysia và Hong Kong giúp họ thu về gần 10 triệu bảng, con số không nhỏ trong bối cảnh đội bóng thắt chặt ngân sách sau khi lỡ vé châu Âu.

Tuy nhiên, với lịch thi đấu dày đặc của World Cup 2026, kế hoạch này buộc phải hủy bỏ. Họ không còn đủ thời gian để di chuyển, tập luyện hay hồi phục.

Một nguồn tin nội bộ thừa nhận đây là "cơn ác mộng hậu cần thực sự", ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và chiến lược tiếp cận người hâm mộ toàn cầu. Với MU, những chuyến du đấu là cơ hội quảng bá hình ảnh, và nguồn thu chủ chốt trong bối cảnh họ mất khoảng 100 triệu bảng vì không dự cúp châu Âu, riêng bị Adidas trừ 10 triệu bảng theo điều khoản hợp đồng áo đấu.

Trước nguy cơ bỏ lỡ thị trường Mỹ do World Cup sẽ "nuốt trọn" sự chú ý của người hâm mộ bóng đá, phòng thương mại của CLB đang tính toán các phương án thay thế. Một khả năng được xem xét là chuyển hướng sang Trung Đông với lượng CĐV đông đảo và tiềm năng tài trợ khổng lồ.

Các cuộc đàm phán ban đầu về việc tổ chức một trận giao hữu giữa mùa tại Saudi Arabia bắt đầu, mang về khoản tiền đáng kể. Đồng thời, CLB cũng cân nhắc trở lại châu Á trong năm 2026, sau 3 mùa liên tiếp du đấu tại Mỹ theo hợp đồng quảng bá trị giá 60 triệu bảng/năm với Snapdragon.

Dù những toan tính tài chính khiến hậu trường Old Trafford căng như dây đàn, trên sân cỏ, mọi thứ dần đi đúng hướng. MU ổn định trở lại sau khởi đầu chệch choạc với 4 trận bất bại ở Premier League. Với hệ thống 3-4-3 được tinh chỉnh linh hoạt, Amorim đang khôi phục phần nào bản sắc "Quỷ đỏ".