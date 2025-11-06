Tiền đạo Lamine Yamal bất mãn trước những tin đồn thất thiệt về chấn thương và cuộc khủng hoảng tâm lý của anh trong thời gian qua.

Yamal nổi giận. Ảnh: Reuters.

Sau trận hòa 3-3 giữa Barcelona và Club Brugge tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 6/11, Yamal cho biết anh đã đọc nhiều thông tin bất lợi xoay quanh bản thân trong tuần qua.

“Người ta nói nhiều về chuyện tôi bị chấn thương và buồn bã, nhưng đó đều là những lời dối trá. Tôi luôn hạnh phúc và tập trung vào công việc của mình, trở lại luyện tập, thi đấu và tận hưởng bóng đá. Tôi chỉ cần tiếp tục làm tốt phần việc của mình", Yamal chia sẻ.

Tuần trước, báo chí Tây Ban Nha đưa tin Yamal được chẩn đoán mắc chứng "pubalgia", hay còn gọi là viêm mu mạn tính. Các chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo HLV Hansi Flick phải quản lý Yamal cẩn trọng nếu không muốn sự nghiệp của cầu thủ trẻ sớm bị hủy hoại.

Dù mới 18 tuổi, Yamal phải gánh khối lượng thi đấu khổng lồ. Theo FIFPRO, anh chơi 130 trận chuyên nghiệp, khoảng 9.800 phút, gần gấp đôi so với Xavi, Andres Iniesta hay Cesc Fabregas ở cùng độ tuổi.

Ở trận gặp Club Brugge rạng sáng 6/11, Yamal là điểm sáng hiếm hoi của Barcelona khi đóng góp 1 bàn thắng. Sau khi chia tay bạn gái Nicki Nicole vào cuối tuần trước, Yamal đã có 2 pha lập công sau 2 trận gần nhất.

Trận hòa vừa qua khiến Barcelona chỉ xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng Champions League với 7 điểm. CLB xứ Catalonia đã trải qua 9 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới.

