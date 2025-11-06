Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Flick ra phán quyết tương lai

  • Thứ năm, 6/11/2025 06:03 (GMT+7)
HLV người Đức, Hansi Flick, đang chịu áp lực sau khởi đầu không suôn sẻ ở Barcelona mùa 2025/26.

Flick chốt tương lai. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 6/11, Barcelona tiếp tục chuỗi phong độ bất ổn tại Champions League khi để Club Brugge cầm hòa 3-3 trên đất Bỉ. Màn trình diễn của thầy trò HLV Flick vẫn vấp phải nhiều chỉ trích và không đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

Barcelona đã 9 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, trong đó có thất bại nặng nề 1-4 trước Sevilla hồi tháng 10. Sau khi giành chức vô địch La Liga ở mùa đầu tiên, Flick dần đánh mất niềm tin nơi CĐV, đặc biệt khi thua 1-2 trong trận Siêu kinh điển hồi tháng trước.

Nhưng theo nhà báo Tây Ban Nha, Alfredo Martínez, Flick vẫn tỏ ra cứng rắn trước những tin đồn về tương lai. Ông khẳng định không có ý định chia tay Barcelona vào thời điểm này. Khi được hỏi về áp lực sa thải trước trận gặp Club Brugge, nhà cầm quân người Đức chỉ đáp ngắn gọn: “Toàn là rác rưởi".

Hôm 5/11, tờ Bild tiết lộ rằng Flick chịu áp lực lớn và cân nhắc khả năng tạm nghỉ huấn luyện nếu rời Barcelona. Tình hình tài chính bấp bênh của CLB cũng là nguyên nhân khiến HLV người Đức cảm thấy mệt mỏi. Đội bóng xứ Catalonia hiện đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, khi ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 231 triệu euro trong báo cáo tài chính gần nhất.

Flick lên nắm quyền tại Camp Nou vào mùa hè 2024. Trước đó, ông từng trải qua 2 năm không thành công cùng tuyển Đức, kết thúc bằng thất bại ê chề ở vòng bảng World Cup 2022.

4 bàn thắng của Barca vào lưới Real Đêm 11/5, Barcelona đánh bại Real Madrid 4-3 ở vòng 35, qua đó chạm một tay vào chức vô địch La Liga.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

    Tunku Ismail ra tay cuu bong da Malaysia hinh anh

    Tunku Ismail ra tay cứu bóng đá Malaysia

    1 giờ trước 05:50 6/11/2025

    0

    Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim tiếp tục thể hiện vai trò người đứng ra bảo vệ bóng đá Malaysia trong giai đoạn sóng gió.

    Galatasaray muon muon Messi trong ba thang hinh anh

    Galatasaray muốn mượn Messi trong ba tháng

    1 giờ trước 05:50 6/11/2025

    0

    Một tin chấn động vừa được tờ Fotomac của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ: Galatasaray đang muốn ký hợp đồng mượn Lionel Messi trong ba tháng, quãng thời gian giải MLS tạm nghỉ.

