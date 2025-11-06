Corinthians đau đầu vì chi phí 'sang chảnh' của Depay

Corinthians đang rơi vào thế khó với bản hợp đồng đình đám Memphis Depay.

Theo UOL Esporte, đội bóng Brazil đã yêu cầu ngôi sao người Hà Lan rời khỏi khách sạn hạng sang mà anh đang ở và tìm một chỗ ở rẻ hơn. Lý do là chi phí lên tới 46.000 USD mỗi tháng, chưa kể hàng loạt dịch vụ kèm theo mà CLB phải chi trả.

Khoản tiền khổng lồ này không chỉ bao gồm phí phòng mà còn cả dịch vụ ăn uống, vệ sinh, quản gia riêng, đầu bếp riêng, bảo vệ cá nhân, xe bọc thép và tài xế riêng. Tất cả đều do Corinthians gánh chịu, đúng theo điều khoản đã được ký trong hợp đồng với Depay.

Nguồn tin cho biết ban lãnh đạo đội bóng cảm thấy gánh nặng tài chính này là không thể duy trì trong thời gian dài. Họ cố gắng thuyết phục Depay rời khách sạn để chuyển đến nơi ở khác hợp lý hơn. Tuy nhiên, điều này không dễ thực hiện, vì cầu thủ người Hà Lan không muốn từ bỏ những tiện nghi được đảm bảo trong thỏa thuận ban đầu.

Depay gia nhập Corinthians với kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đội bóng, nhưng việc anh chưa thể tạo dấu ấn lớn trên sân khiến vấn đề chi tiêu càng bị chú ý. Trong bối cảnh tài chính của Corinthians đang eo hẹp, khoản chi hàng chục nghìn USD mỗi tháng cho một cầu thủ đang sa sút là điều khiến người hâm mộ lẫn giới quản lý khó chấp nhận.

Vụ việc này đang trở thành chủ đề nóng ở Brazil, khi Corinthians phải đối mặt với câu hỏi: liệu giá trị chuyên môn của Depay có đủ lớn để bù cho mức sống xa hoa mà họ đang phải trả?