Với tuyển Hà Lan, Depay là huyền thoại

Memphis Depay vượt qua cả Van Persie lẫn Robben để trở thành chân sút và chân kiến tạo vĩ đại nhất lịch sử tuyển Hà Lan.

Depay bùng nổ trong màu áo tuyển Hà Lan.

Có những cầu thủ sinh ra để tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ, và cũng có những người chỉ thực sự là chính mình khi khoác lên mình sắc cam của đội tuyển quốc gia. Memphis Depay thuộc nhóm thứ hai - một nghệ sĩ không hoàn hảo, nhưng là biểu tượng của niềm kiêu hãnh và bản lĩnh Hà Lan.

Trước kia, người hâm mộ từng nhắc đến Lukas Podolski như “vua của đội tuyển”, người luôn chơi hay hơn khi khoác áo Đức. Giờ đây, chiếc vương miện ấy đang được trao lại cho Depay - người vừa hoàn tất cú đúp kỷ lục, trở thành cầu thủ ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất trong lịch sử “Cơn lốc màu da cam” - biệt danh tuyển Hà Lan.

Trong trận thắng Lithuania hồi tháng 9, cú đúp của Depay giúp anh vượt qua Robin van Persie, đạt cột mốc 52 bàn. “Tôi rất tự hào về thành tích này, và muốn gửi lời cảm ơn đến những huyền thoại đã truyền cảm hứng cho tôi”, anh nói. Ít ai biết rằng trước đợt tập trung này, Depay suýt phải ở lại Brazil vì bị mất hộ chiếu, và chỉ kịp trở về châu Âu vào phút chót. Nhưng rồi định mệnh dường như luôn ưu ái những người biết mơ.

Ở trận gặp Malta thuộc vòng loại World Cup 2026 hôm 10/10, Depay vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn. Và khi trở lại đội hình chính trong cuộc chạm trán Phần Lan tối 12/10, cựu sao Manchester United bùng nổ như một cơn lốc thực thụ.

Chỉ trong hơn 15 phút đầu tiên, Depay kiến tạo hai bàn cho Donyell Malen và Virgil Van Dijk - qua đó vượt qua Arjen Robben để trở thành chân chuyền số một lịch sử đội tuyển với 35 pha kiến tạo. Trước khi hiệp một kết thúc, anh còn tự mình ghi thêm một bàn trên chấm phạt đền, khép lại hiệp đấu hoàn hảo ở Johan Cruyff Arena. Tới nay, Depay có 54 pha lập công sau 106 trận cho tuyển Hà Lan.

Depay liên tục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Hà Lan gần đây.

Kể từ trận tứ kết Nations League gặp Tây Ban Nha, Depay góp dấu giày vào 12 trong 25 bàn thắng gần nhất của Hà Lan - một minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng của anh dưới thời HLV Ronald Koeman. “Phá thêm một kỷ lục là niềm vinh dự to lớn. Ghi bàn thì quan trọng, nhưng kiến tạo thể hiện tinh thần đồng đội. Mỗi đường chuyền hôm nay là một niềm vui cùng các anh em trên sân”, Depay chia sẻ đầy cảm xúc.

Mười năm trước, Depay từng được xem là “ngọc thô” sáng giá của PSV, khiến Manchester United bỏ ra 34 triệu euro để chiêu mộ. Nhưng ở Old Trafford, anh không thể chịu nổi áp lực, bị xem là “một bản sao lỗi của Ronaldo”. Tuy nhiên, sau đó ở Lyon và Barcelona, Depay dần tìm lại bản ngã - người thủ lĩnh có thể không hoàn hảo, nhưng luôn sẵn sàng gánh vác. Và giờ, ở Corinthians, anh lại đang viết tiếp chương rực rỡ nhất trong màu áo đội tuyển.

Depay không có tốc độ của Robben, không sắc sảo như Van Persie, càng không đạt đến đẳng cấp của Johan Cruyff hay Dennis Bergkamp. Nhưng anh có thứ mà thế hệ nào cũng cần: sự kiêu hãnh và khả năng đứng dậy từ thất bại. Trong một tuyển Hà Lan không còn chói sáng như những năm 2010, Depay vẫn kiên định, vẫn ghi bàn, vẫn kiến tạo - và vẫn khiến cả đất nước tin vào bóng đá của mình.

Có thể chân sút 31 tuổi còn thiếu một danh hiệu lớn để hoàn thiện di sản, nhưng với những con số 54 bàn và 35 kiến tạo, Depay đã khắc tên mình vào lịch sử. Anh là hiện thân của thế hệ cầu thủ không cần hoàn hảo, chỉ cần đam mê và niềm tin.

Và khi tiếng nhạc quốc ca vang lên ở mỗi trận đấu, người Hà Lan biết rằng - giữa bao đổi thay, vẫn có một Depay đang cháy hết mình cho màu cam. Một Podolski mới của thế kỷ 21, không cần danh hiệu để trở thành huyền thoại - bởi anh đã chinh phục trái tim của cả dân tộc