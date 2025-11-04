Depay quyết không nhận con

Tuyển thủ Hà Lan, Memphis Depay, bị tố bỏ rơi bạn gái người Brazil đang mang thai, gây ồn ào trên mạng xã hội xứ samba thời gian qua.

Depay vướng lùm xùm có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp tại Corinthians.

Ngôi sao khoác áo câu lạc bộ Corinthians tại Brazil đang đối mặt với scandal tình ái nghiêm trọng. Một nữ người mẫu Brazil cáo buộc anh khiến cô mang thai rồi "cao chạy xa bay", cắt đứt mọi liên lạc mà không hề đả động đến trách nhiệm làm cha.

Theo lời người phụ nữ, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu sau một buổi tiệc sôi động. Họ nhanh chóng hẹn hò, nhưng mọi chuyện đổ bể chỉ khoảng một tháng trước. Cô phát hiện mình mang thai qua que thử và không ngần ngại đăng tải hình ảnh kết quả dương tính lên mạng xã hội, kèm theo những dòng chia sẻ cảm xúc.

"Ngay khi tôi thông báo tin vui cho Memphis, anh ấy lập tức thay đổi thái độ", cô nàng kể. Thay vì chia sẻ niềm vui hay thảo luận về tương lai, Depay được cho là chọn cách im lặng tuyệt đối. Anh không hề bày tỏ ý định thảo luận về việc mang thai, càng không đề cập đến vai trò làm cha.

Tất cả tin nhắn từ cô đều bị bỏ qua, như thể mối quan hệ chưa từng tồn tại. Hiện tại, Depay chưa lên tiếng chính thức về cáo buộc này. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận với cầu thủ, Depay sẽ quyết không nhận cái thai trong bụng của "tình một đêm", trừ khi vướng vào cáo buộc pháp lý.

Scandal nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý từ người hâm mộ bóng đá và cộng đồng giải trí Brazil. Nhiều ý kiến chỉ trích hành vi thiếu trách nhiệm của cầu thủ 31 tuổi, trong khi một số khác chờ đợi thông tin chi tiết hơn về vụ việc.

Depay sang Brazil thi đấu từ năm ngoái và nhanh chóng tỏa sáng.

