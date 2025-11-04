Thể thao Malaysia liên tiếp trắng tay trước CAS

Lịch sử cho thấy các vận động viên, quan chức và hiệp hội thể thao Malaysia hiếm khi giành phần thắng khi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Bóng đá Malaysia được cho là khó đảo ngược quyết định của FIFA.

Năm 2018, Karim Ibrahim là Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Malaysia. Ông bị loại khỏi Hội đồng Liên đoàn điền kinh quốc tế IAAF vì không đáp ứng các tiêu chuẩn xét duyệt, do có một số cáo buộc về vấn đề trong hồ sơ cá nhân và lịch sử quản lý thể thao. Sau đó, ông kháng cáo lên CAS để phản đối quyết định. Tuy nhiên, CAS giữ nguyên phán quyết của IAAF.

Tại Asiad Incheon 2014, Tai Cheau Xuen bị phát hiện dương tính với chất cấm sibutramine sau khi giành huy chương vàng wushu nữ. Đội ngũ của cô lập luận có 16 giờ từ lúc lấy mẫu nước tiểu đến khi được chuyển đến phòng thí nghiệm. CAS bác bỏ lập luận, nhấn mạnh không có giới hạn thời gian cụ thể và không có bằng chứng về việc mẫu bị can thiệp. Kết quả, OCA duy trì quyết định loại Tai Cheau Xuen khỏi giải đấu.

Ba xạ thủ Malaysia - Joseline Cheah, Bibiana Ng và Siti Nur Masitah Mohd Badrin - dương tính với chất cấm propranolol trong một giải đấu tại Malaysia năm 2007. Liên đoàn Bắn súng Malaysia NSAM ban đầu phạt 6 tháng, sau đó nâng lên 1 năm. Cơ quan Chống Doping Thế giới WADA kháng cáo lên CAS, yêu cầu áp dụng án phạt chuẩn 2 năm theo quy định. CAS đồng ý với WADA, nhấn mạnh rằng trách nhiệm thuộc về vận động viên trong việc kiểm soát chất họ sử dụng.

Các vụ việc trên cho thấy hành trình kháng cáo tại CAS đối với vận động viên và quan chức thể thao Malaysia thường thất bại, đặc biệt trong các vụ liên quan đến doping và tiêu chuẩn tham dự quốc tế. Kinh nghiệm này có thể là bài học quan trọng cho FAM trước khi đưa vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch ra Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới.