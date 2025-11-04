Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thể thao Malaysia liên tiếp trắng tay trước CAS

  • Thứ ba, 4/11/2025 16:27 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Lịch sử cho thấy các vận động viên, quan chức và hiệp hội thể thao Malaysia hiếm khi giành phần thắng khi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Bóng đá Malaysia được cho là khó đảo ngược quyết định của FIFA.

Năm 2018, Karim Ibrahim là Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Malaysia. Ông bị loại khỏi Hội đồng Liên đoàn điền kinh quốc tế IAAF vì không đáp ứng các tiêu chuẩn xét duyệt, do có một số cáo buộc về vấn đề trong hồ sơ cá nhân và lịch sử quản lý thể thao. Sau đó, ông kháng cáo lên CAS để phản đối quyết định. Tuy nhiên, CAS giữ nguyên phán quyết của IAAF.

Tại Asiad Incheon 2014, Tai Cheau Xuen bị phát hiện dương tính với chất cấm sibutramine sau khi giành huy chương vàng wushu nữ. Đội ngũ của cô lập luận có 16 giờ từ lúc lấy mẫu nước tiểu đến khi được chuyển đến phòng thí nghiệm. CAS bác bỏ lập luận, nhấn mạnh không có giới hạn thời gian cụ thể và không có bằng chứng về việc mẫu bị can thiệp. Kết quả, OCA duy trì quyết định loại Tai Cheau Xuen khỏi giải đấu.

Ba xạ thủ Malaysia - Joseline Cheah, Bibiana Ng và Siti Nur Masitah Mohd Badrin - dương tính với chất cấm propranolol trong một giải đấu tại Malaysia năm 2007. Liên đoàn Bắn súng Malaysia NSAM ban đầu phạt 6 tháng, sau đó nâng lên 1 năm. Cơ quan Chống Doping Thế giới WADA kháng cáo lên CAS, yêu cầu áp dụng án phạt chuẩn 2 năm theo quy định. CAS đồng ý với WADA, nhấn mạnh rằng trách nhiệm thuộc về vận động viên trong việc kiểm soát chất họ sử dụng.

Các vụ việc trên cho thấy hành trình kháng cáo tại CAS đối với vận động viên và quan chức thể thao Malaysia thường thất bại, đặc biệt trong các vụ liên quan đến doping và tiêu chuẩn tham dự quốc tế. Kinh nghiệm này có thể là bài học quan trọng cho FAM trước khi đưa vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch ra Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới.

Hoàng thân Johor phản đối FIFA

Hoàng thân Tunku Ismail Ibrahim vừa công khai chỉ trích FIFA sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch bị phạt nặng vì gian lận hồ sơ quốc tịch.

1 giờ trước

Cầu thủ nhập tịch Malaysia có động thái bất ngờ

Tiền đạo Rodrigo Holgado chuyển trang cá nhân của mình về trạng thái riêng tư sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ giả mạo giấy tờ.

2 giờ trước

CAS từng xóa phán quyết của FIFA - cơ hội cho Malaysia

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với LĐBĐ Malaysia và LĐBĐ Malaysia tuyên bố sẽ theo kiện lên CAS nhưng cơ hội lật ngược tại CAS có hay không?

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Thể thao Malaysia FIFA cầu thủ nhập tịch Malaysia

Đọc tiếp

Xhaka viet lai so phan o tuoi 33 hinh anh

Xhaka viết lại số phận ở tuổi 33

1 giờ trước 16:00 4/11/2025

0

Ba năm trước, Granit Xhaka rời Arsenal trong im lặng sau khi bị chính khán giả nhà quay lưng. Giờ đây, anh lại được ca ngợi là “bản hợp đồng của mùa giải”.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý