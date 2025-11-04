Hoàng thân Johor phản đối FIFA

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hoàng thân Tunku Ismail Ibrahim vừa công khai chỉ trích FIFA sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch bị phạt nặng vì gian lận hồ sơ quốc tịch.

Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Ibrahim vừa công khai chỉ trích FIFA.

Trên trang cá nhân, Thái tử bang Johor cho rằng FIFA áp dụng sai Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, bởi quy định này chỉ cho phép xử phạt những người “làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả”, trong khi “không cầu thủ nào thuộc trường hợp đó”. Ông cáo buộc FIFA đưa ra án phạt “không dựa trên luật pháp” và cho rằng quyết định này mang “động cơ chính trị hơn là pháp lý”.

Nhà lãnh đạo của CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) khẳng định sẽ đứng về phía các cầu thủ và FAM, đồng thời theo kiện vụ việc đến Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Ông viết: “Một số người chọn chỉ trích, một số người chọn im lặng, còn tôi chọn đứng lên bảo vệ cầu thủ đến cùng, tại một cơ quan độc lập như CAS”.

Phát biểu của Thái tử bang Johor xuất hiện trong bối cảnh FIFA vừa tuyên bố giữ nguyên án phạt với FAM và bảy cầu thủ, bao gồm khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 385.000 USD) cho liên đoàn, cùng mức cấm thi đấu 12 tháng cho mỗi cầu thủ.

Động thái này được xem là lời khẳng định lập trường cứng rắn của Malaysia trước cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới, khi nước này chuẩn bị bước vào cuộc chiến pháp lý tại Lausanne - nơi CAS sẽ xem xét toàn bộ vụ việc trong những tuần tới.

