Malaysia thách thức bản lĩnh của AFC

Phán quyết của FIFA với Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã khép lại một nửa câu chuyện. Nửa còn lại đang nằm trong tay Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

AFC sẽ ra phán quyết nào cho Malaysia?

Khi bảy cầu thủ nhập tịch bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả, bóng đá châu Á phải tự hỏi: liệu AFC có đủ bản lĩnh để xử đúng luật, hay sẽ chọn cách nhẹ tay để giữ hòa khí khu vực?

FIFA đã làm phần việc của mình. Họ phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, treo giò bảy cầu thủ trong một năm. Lý do rất rõ: gian lận giấy tờ quốc tịch. Với FIFA, đó là hành vi không thể chấp nhận. Nhưng AFC lại khác. Họ không chỉ là cơ quan kỷ luật, mà còn là nơi gắn kết các quốc gia thành viên. Trong nhiều quyết định, AFC luôn phải cân nhắc giữa công bằng và chính trị.

Theo điều lệ của AFC, một đội tuyển dùng cầu thủ không hợp lệ sẽ bị xử thua 0-3. Quy tắc rất đơn giản. Nếu áp dụng, Malaysia sẽ mất chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Khi đó, bảng xếp hạng sẽ thay đổi, và cơ hội đi tiếp của Malaysia coi như chấm dứt. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở con số. Nó nằm ở câu hỏi: liệu AFC có dám làm điều đó với một thành viên thân cận?

Malaysia là nước có quan hệ mật thiết với AFC. Họ từng đăng cai nhiều sự kiện lớn, nhiều cuộc họp của Liên đoàn. Quyết định trừng phạt Malaysia có thể gây xáo trộn trong khu vực Đông Nam Á. Các liên đoàn vốn ưa “giữ mặt mũi” có thể xem đó là hành động nặng tay. Trong bối cảnh ấy, AFC đang phải đi trên sợi dây mong manh giữa luật lệ và ngoại giao.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang vướng bê bối.

Nếu xử đúng luật, AFC thể hiện sự cứng rắn và minh bạch. Nhưng họ sẽ mất lòng một đối tác quan trọng. Nếu bỏ qua, AFC sẽ đánh mất uy tín trước công chúng và các liên đoàn khác. Cả hai hướng đều khó. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia dự đoán AFC có thể chọn cách “nửa vời”: giữ nguyên kết quả nhưng cảnh cáo FAM, hoặc chờ FIFA ra phán quyết bổ sung để tránh trách nhiệm.

Cách làm đó không mới. Trong lịch sử, AFC từng nhiều lần chọn sự thỏa hiệp. Khi Iran bị cáo buộc can thiệp chính trị vào bóng đá, AFC im lặng. Khi Syria dùng cầu thủ sai hồ sơ ở vòng loại World Cup 2019, họ chỉ nhắc nhở. Mọi việc được giải quyết bằng một bức thư, chứ không phải một bản án. Đó là phong cách quen thuộc của bóng đá châu Á: luật thì rõ, nhưng hành động lại mập mờ.

Sự mập mờ ấy khiến công lý mất giá. Một tổ chức muốn được tôn trọng phải biết bảo vệ nguyên tắc. Nếu AFC không dám thực thi luật của chính mình, họ sẽ trở thành một bộ máy hành chính chứ không còn là người cầm cân nảy mực. Bóng đá không thể phát triển trong một môi trường mà luật chỉ là hình thức.

Giờ đây, mọi ánh mắt đang hướng về Kuala Lumpur, nơi đặt trụ sở của AFC. Trớ trêu thay, chính tại đó, số phận của bóng đá Malaysia sẽ được định đoạt. Nếu AFC chọn con đường của công lý, họ sẽ khẳng định vị thế và niềm tin của cả châu lục. Còn nếu chọn im lặng, vụ gian lận này sẽ trở thành biểu tượng cho sự yếu đuối của hệ thống.

Công lý luôn có cái giá của nó. Và với AFC, cái giá ấy có thể là một mối quan hệ chính trị. Nhưng trong bóng đá, thỏa hiệp không bao giờ mang lại sự tôn trọng. Châu Á không cần thêm những lời xin lỗi. Châu Á cần một tổ chức dám nói và dám làm đúng luật.