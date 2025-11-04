LĐBĐ Malaysia gây phẫn nộ

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nước này sau khi phát đi tuyên bố gây tranh cãi, bày tỏ sốc trước quyết định của FIFA.

Bóng đá Malaysia nhận đòn đau.

Trong thông báo chính thức tối 3/11, FAM cho biết họ "rất ngạc nhiên" khi FIFA tuyên bố bảy cầu thủ, bao gồm những người gốc Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan, không đủ điều kiện thi đấu do vi phạm quy định về tư cách.

Các cầu thủ này, vốn được nhập tịch dựa trên quan hệ họ hàng xa (chẳng hạn như ông bà), đã bị đình chỉ sau khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới phát hiện họ không đáp ứng các tiêu chuẩn cư trú theo quy định mới nhất của FIFA, được cập nhật vào năm 2021.

Tuy nhiên, phản ứng "sốc và ngạc nhiên" của FAM nhanh chóng bị cộng đồng mạng nước này mỉa mai, thậm chí phẫn nộ. Nhiều CĐV Malaysia cho rằng với những bằng chứng cụ thể, FAM nên nhận sai và xin lỗi người hâm mộ.

Một cổ động viên tên Jaliliyah đặt câu hỏi liệu FAM có thực sự bất ngờ hay chỉ đang cố che đậy sai sót của mình: "Họ đang cố tỏ ra vô tội và lừa đảo tất cả chúng ta?"

Fan Malaysia đang thất vọng.

Một số bình luận gay gắt khác cũng đồng thời chỉ trích cách tiếp cận thiếu minh bạch của liên đoàn. "Những sai sót hành chính và thiếu bằng chứng về tư cách hợp lệ đã dẫn đến lệnh cấm từ FIFA. Sai lầm từ FAM là không thể bào chữa", một người hâm mộ tên Allahy viết.

Ủy ban Kháng cáo của FIFA hôm 3/11 chính thức bác toàn bộ đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ giả mạo giấy tờ gây chấn động bóng đá khu vực.

Sau quá trình xem xét hồ sơ và tiến hành điều trần, FIFA khẳng định FAM cùng các cầu thủ này vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, quy định về hành vi làm giả và sai lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký thi đấu quốc tế.