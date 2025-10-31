Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Depay bị tố làm cô gái có bầu rồi 'lặn mất tăm'

  • Thứ sáu, 31/10/2025 20:19 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Tiền đạo Memphis Depay trở thành tâm điểm của truyền thông Brazil sau khi bị tố khiến một nữ influencer mang thai rồi "bặt vô âm tín".

Depay dính nghi án khiến cô gái mang thai.

Theo tiết lộ từ nhà báo giải trí Fabia Oliveira, cô gái tên Lary Simoes, một người mẫu kiêm influencer đến từ bang Bahia với hơn 42.000 người theo dõi trên Instagram . Cô quen Depay hồi tháng 2 sau một buổi tiệc sinh nhật. Lary khẳng định cả hai nhanh chóng nảy sinh quan hệ thân mật, nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi cô báo tin có thai khoảng một tháng trước.

"Depay không phản ứng tích cực khi biết tin tôi mang thai. Anh ta cắt đứt liên lạc và không hề trả lời tin nhắn nữa", Lary nói với báo Brazil. Cô cho biết chưa có bất kỳ luật sư hay đại diện nào của ngôi sao người Hà Lan liên hệ để trao đổi về đứa bé.

Nhà báo Oliveira còn công bố loạt hình ảnh được cho là bằng chứng mối quan hệ của cả hai với bức ảnh Depay mặc áo ba lỗ nằm trên ghế sofa cạnh Lary, một tấm hình test thai dương tính mà cô gửi cho anh, và một chiếc áo Corinthians có chữ ký Depay tặng cô.

Về phía mình, Depay - hiện khoác áo Corinthians sau quãng thời gian thất bại ở MU và Barcelona, vẫn chưa lên tiếng. Thay vào đó, anh chỉ đăng một dòng trạng thái "khó hiểu" trên mạng xã hội, càng khiến dư luận xôn xao.

Đây không phải lần đầu Depay gặp rắc rối tại Brazil. Hồi đầu tháng, anh từng bị HLV Ronald Koeman loại khỏi đội tuyển Hà Lan sau khi báo mất hộ chiếu và đến muộn buổi tập trung. Trước đó, Depay cũng dính tin đồn hẹn hò với người mẫu Tây Ban Nha Coral Gutierrez, bạn gái cũ của hậu vệ Real Betis Marc Bartra.

Với tuyển Hà Lan, Depay là huyền thoại

Memphis Depay vượt qua cả Van Persie lẫn Robben để trở thành chân sút và chân kiến tạo vĩ đại nhất lịch sử tuyển Hà Lan.

20:00 13/10/2025

Sao xịt MU đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan

Đêm 12/10, Memphis Depay tỏa sáng trong trận thắng 4-0 của Hà Lan trước Phần Lan ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

04:51 13/10/2025

Tuần lễ 'điên rồ' của Depay

Mất hộ chiếu, trễ tập trung rồi bị đẩy lên ghế dự bị, nhưng Memphis Depay vẫn khép lại tuần lễ hỗn loạn theo cách của riêng mình - vào sân ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Lan trước Malta.

08:29 10/10/2025

Minh Nghi

