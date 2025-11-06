Tunku Ismail ra tay cứu bóng đá Malaysia

Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim tiếp tục thể hiện vai trò người đứng ra bảo vệ bóng đá Malaysia trong giai đoạn sóng gió.

Khi được hỏi về việc chi trả chi phí cho vụ kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS), chủ tịch Johor Darul Ta’zim (JDT) khẳng định dứt khoát: “Tôi sẽ chi trả toàn bộ, không dùng tiền của dân”.

Tuyên bố ngắn gọn ấy mang ý nghĩa lớn. Nó cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của Tunku Ismail đối với các cầu thủ bị FIFA kỷ luật vì vi phạm quy định về tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Quyết định này cũng giúp giảm gánh nặng tài chính cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đồng thời củng cố tinh thần cho đội ngũ pháp lý nước này trong hành trình tìm lại công lý.

FAM trước đó thất bại trong nỗ lực kháng cáo lên FIFA. Cơ quan này giữ nguyên toàn bộ án phạt: 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit) đối với FAM, cùng án treo giò 12 tháng và phạt 2.000 franc (khoảng 10.800 ringgit) cho mỗi cầu thủ liên quan.

Bảy cầu thủ bị treo giò gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Họ bị cáo buộc vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA do liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả.

Dù biết việc lên tiếng công khai có thể khiến bản thân bị FIFA để ý, Tunku Ismail vẫn tỏ ra không nao núng. “Tôi không lo bị trừng phạt. Cứ việc”, ông đáp ngắn gọn khi được hỏi về khả năng bị FIFA phản ứng.

Với hành động lần này, Tunku Ismail không chỉ đứng ra bảo vệ danh dự bóng đá Malaysia mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ: trong khủng hoảng, ông sẵn sàng gánh vác để giữ vững niềm tin cho cả nền bóng đá nước nhà.