Galatasaray muốn mượn Messi trong ba tháng

Một tin chấn động vừa được tờ Fotomac của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ: Galatasaray đang muốn ký hợp đồng mượn Lionel Messi trong ba tháng, quãng thời gian giải MLS tạm nghỉ.

Galatasaray đang muốn ký hợp đồng mượn Lionel Messi trong ba tháng, quãng thời gian giải MLS tạm nghỉ.

Đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả toàn bộ mức lương của siêu sao người Argentina, với hy vọng đưa anh về Istanbul như một cú hích lịch sử.

Theo nguồn tin, Galatasaray theo dõi tình hình của Messi trong nhiều tuần, đặc biệt khi Inter Miami kết thúc mùa giải và ngôi sao 38 tuổi chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài. CLB Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Hiện tại, Galatasaray dẫn đầu giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ với thành tích bất bại và đang thi đấu tại League Phase, Champions League. Ban lãnh đạo CLB tin rằng việc có Messi trong đội hình sẽ mang lại giá trị cả về chuyên môn lẫn thương mại, đồng thời nâng tầm vị thế của Galatasaray ở châu Âu.

Tuy nhiên, việc thuyết phục Inter Miami và chính Messi sẽ không dễ dàng. MLS thường không khuyến khích cầu thủ thi đấu cho CLB khác trong giai đoạn nghỉ, nhất là khi Messi vẫn là biểu tượng của giải đấu. Dù vậy, Galatasaray vẫn tỏ ra lạc quan và sẵn sàng gửi đề nghị chính thức trong thời gian tới.

Nếu thương vụ thành công, Messi sẽ khoác áo Galatasaray từ tháng 12 đến tháng 3, biến đây thành một trong những bản hợp đồng ngắn hạn đình đám nhất lịch sử bóng đá thế giới.