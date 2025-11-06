Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Galatasaray muốn mượn Messi trong ba tháng

  • Thứ năm, 6/11/2025 05:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một tin chấn động vừa được tờ Fotomac của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ: Galatasaray đang muốn ký hợp đồng mượn Lionel Messi trong ba tháng, quãng thời gian giải MLS tạm nghỉ.

Galatasaray đang muốn ký hợp đồng mượn Lionel Messi trong ba tháng, quãng thời gian giải MLS tạm nghỉ.

Đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả toàn bộ mức lương của siêu sao người Argentina, với hy vọng đưa anh về Istanbul như một cú hích lịch sử.

Theo nguồn tin, Galatasaray theo dõi tình hình của Messi trong nhiều tuần, đặc biệt khi Inter Miami kết thúc mùa giải và ngôi sao 38 tuổi chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài. CLB Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Hiện tại, Galatasaray dẫn đầu giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ với thành tích bất bại và đang thi đấu tại League Phase, Champions League. Ban lãnh đạo CLB tin rằng việc có Messi trong đội hình sẽ mang lại giá trị cả về chuyên môn lẫn thương mại, đồng thời nâng tầm vị thế của Galatasaray ở châu Âu.

Tuy nhiên, việc thuyết phục Inter Miami và chính Messi sẽ không dễ dàng. MLS thường không khuyến khích cầu thủ thi đấu cho CLB khác trong giai đoạn nghỉ, nhất là khi Messi vẫn là biểu tượng của giải đấu. Dù vậy, Galatasaray vẫn tỏ ra lạc quan và sẵn sàng gửi đề nghị chính thức trong thời gian tới.

Nếu thương vụ thành công, Messi sẽ khoác áo Galatasaray từ tháng 12 đến tháng 3, biến đây thành một trong những bản hợp đồng ngắn hạn đình đám nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Hà Trang

Messi Lionel Messi Galatasaray

    Đọc tiếp

    Ronaldo: 'Messi khong gioi hon toi' hinh anh

    Ronaldo: 'Messi không giỏi hơn tôi'

    05:19 4/11/2025 05:19 4/11/2025

    0

    Cuộc đối thoại giữa Cristiano Ronaldo và nhà báo Piers Morgan lại khiến thế giới bóng đá xôn xao, khi siêu sao người Bồ Đào Nha bác bỏ ý kiến cho rằng Lionel Messi hay hơn mình.

    Co mot 'Messi moi' o Champions League hinh anh

    Có một 'Messi mới' ở Champions League

    20 giờ trước 11:00 5/11/2025

    0

    Không phải Xavi Simons. Không phải Randal Kolo Muani. Đêm Champions League ấy, người khiến cả Tottenham Hotspur Stadium nổ tung lại là một trung vệ: Micky van de Ven.

    Barca cua Flick ghi ban nhu len dong hinh anh

    Barca của Flick ghi bàn như lên đồng

    11:00 3/11/2025 11:00 3/11/2025

    0

    Hansi Flick bước sang mùa thứ hai và Barcelona đã thay da đổi thịt. Không Messi, không tiki-taka, nhưng đội bóng xứ Catalonia vẫn ghi bàn ào ạt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý