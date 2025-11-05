Có một 'Messi mới' ở Champions League

Không phải Xavi Simons. Không phải Randal Kolo Muani. Đêm Champions League ấy, người khiến cả Tottenham Hotspur Stadium nổ tung lại là một trung vệ: Micky van de Ven.

Micky van de Ven tạo bàn thắng "điên rồ" ở Champions League.

Khi đội nhà chỉ còn 10 người và đang chịu sức ép từ Copenhagen, không ai nghĩ Van de Ven sẽ làm gì khác ngoài phá bóng. Nhưng thay vì giải nguy, anh chọn cách gây bão. Từ mép vòng cấm đội nhà, Van de Ven cầm bóng, tăng tốc, vượt qua một, rồi hai, rồi ba cầu thủ đối phương. Anh lách qua thêm hai người nữa ở giữa sân, tăng tốc bỏ xa tất cả, và lạnh lùng kết thúc bằng cú sút chéo góc. Bóng nằm gọn trong lưới. Cả sân vỡ òa.

Thomas Frank chỉ biết lắc đầu cười: “Giống như Messi nhập vào Van de Ven vậy”.

Bàn thắng ấy không chỉ mang lại chiến thắng 4-0 cho Tottenham, mà còn là khoảnh khắc sẽ được nhắc lại nhiều năm nữa. Một trung vệ chạy nửa sân, tự mình mở đường, tự mình kết thúc. Không có chiến thuật nào mô tả được điều đó, chỉ có bản năng, sức mạnh và lòng tin.

Van de Ven đến Tottenham mùa hè 2023, giá 34 triệu bảng từ Wolfsburg. Khi ấy, không ai nghĩ anh sẽ là người thay đổi cảm xúc ở London. Mạnh mẽ, nhanh, nhưng ít ai thấy anh như một cầu thủ có thể ghi bàn. Vậy mà bây giờ, anh nổ súng đều đặn: ở Siêu cúp châu Âu gặp PSG, ở West Ham, ở Bodo Glimt, ở Everton. Nhưng chưa bàn nào chạm đến sự hoàn hảo như trong trận gặp Copenhagen.

Micky van de Ven làm điều không tưởng khi ghi bàn theo phong cách tiền đạo.

Sau trận, Van de Ven kể đơn giản: “Tôi chỉ nghĩ thử xem họ có đuổi kịp không. Họ không đuổi kịp. Tôi thấy mình có thể chạy mãi”. Một câu nói nhẹ tênh, nhưng nói lên tất cả: sự tự tin của một cầu thủ đang chạm đỉnh phong độ.

Owen Hargreaves trên TNT Sports phải thốt lên: “Một trong những bàn thắng hay nhất bạn từng thấy. Anh ấy vượt qua cầu thủ như họ không tồn tại. Cú kết thúc hoàn hảo. Bàn thắng của mùa giải”.

Nedum Onuoha, cựu hậu vệ Man City, cũng gật đầu: “Khi một trung vệ chạy như thế, chẳng ai biết ai phải ngăn. Anh ta có tốc độ của tiền đạo, và tâm lý của người không sợ gì hết”.

Curtis Davies thêm: “Anh ấy định chuyền, nhưng không ai để chuyền. Thế là anh cứ chạy. Một khi đã tăng tốc, không ai cản nổi”.

Cả nước Anh lập tức nhắc lại siêu phẩm của Son Heung-min vào lưới Burnley năm 2019, pha solo đoạt giải Puskas 2020. Van de Ven vừa nối tiếp truyền thống ấy, nhưng theo cách riêng: một hậu vệ hóa Messi.

Micky van de Ven có bàn thắng để đời ở Champions League.

Chiến thắng này cũng giải tỏa cơn áp lực cho Tottenham. Họ vừa trải qua chuỗi ba trận sân nhà chỉ giành đúng một điểm, lại bị la ó sau trận thua Chelsea. Frank kêu gọi khán giả kiên nhẫn, và đội bóng đã đáp lại bằng màn trình diễn mạnh mẽ, nhiệt huyết.

Brennan Johnson mở tỷ số phút 19, Wilson Odobert nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai. Khi Johnson bị thẻ đỏ, nhiều người lo sợ Tottenham sụp đổ. Nhưng Van de Ven xuất hiện, một pha chạy dài 70 mét xóa tan mọi nghi ngờ. Joao Palhinha khép lại đêm rực rỡ bằng bàn thứ tư.

Frank thở phào sau trận: “Chúng tôi đang tiến bộ, chưa ở đẳng cấp mong muốn, nhưng điều quan trọng là cách phản ứng sau thất bại. Từ phút đầu, đội đã kiểm soát và không hoảng sợ”.

Thật trớ trêu, chỉ vài ngày trước, Van de Ven bị chỉ trích vì từ chối ra chào khán giả sau trận thua Chelsea. Giờ thì anh trở thành người hùng. Frank cười: “Nếu cậu ấy cứ giận tôi mà chơi như vậy, tôi sẵn sàng bị lờ đi thêm vài lần nữa”.

Trong khoảnh khắc ấy, Van de Ven không chỉ cứu Tottenham khỏi khủng hoảng. Anh nhắc cho người hâm mộ nhớ rằng bóng đá vẫn còn chỗ cho điều phi lý, cho những pha bứt phá tưởng như bất khả thi, cho khoảnh khắc mà một trung vệ có thể khiến thế giới gọi mình là… Van de Messi.