Đề xuất xây đại lộ và monorail 300.000 tỷ đồng dọc sông Hồng

Liên danh Đèo Cả - Văn Phú đề xuất dự án đại lộ - cảnh quan ven sông Hồng có tổng mức đầu tư 300.000 tỷ đồng, trong đó có đại lộ 80 km và tuyến monorail 84 km dọc bờ sông.

Tuyến đường sắt đô thị (monorail) được đề xuất có tổng chiều dài khoảng 84 km với 82 km cầu cạn và 2 km hầm chui. Ảnh: Liên danh nhà đầu tư.

Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú vừa có báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ về dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, liên danh đề xuất dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỷ đồng , bao gồm đại lộ dài khoảng 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.

Cùng với đó là một tuyến đường sắt đô thị (monorail) tổng chiều dài khoảng 84 km với khoảng 82 km cầu cạn và 2 km hầm chui. Ngoài ra, dự án còn dự án dành 3.300 ha phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và nhiều khu vực công cộng.

Về phương thức triển khai, liên danh nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đồng thời chia làm 3 dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện; dự án PPP (loại hợp đồng BT) đại lộ - cảnh quan sông Hồng; dự án PPP (loại hợp đồng BT) monorail sông Hồng.

Theo liên danh, các nguồn thu hoàn vốn không chỉ từ đất mà còn các dịch vụ liên quan khác như công viên, khu vui chơi, bãi đậu xe ngầm...

Phối cảnh dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Liên danh nhà đầu tư.

Về giải pháp kỹ thuật, đơn vị tư vấn trong và ngoài nước đề xuất kết hợp cầu cạn đi ngoài đê với hệ thống hầm chui áp dụng công nghệ TBM, nhằm bảo đảm tuyến đường liền mạch mà không ảnh hưởng đến di tích lịch sử.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng sẽ phát triển giao thông đa phương thức, kết nối đường bộ, đường thủy, đường sắt nội đô với các sân bay như Nội Bài, Gia Bình, đồng thời chú trọng không gian xanh, bảo tồn thiên nhiên và giá trị văn hóa sông Hồng.

Ông Lê Quỳnh Mai, Phó chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả cho biết doanh nghiệp đã khảo sát thực tế tại Trùng Khánh (Trung Quốc) để tìm hiểu hệ thống hạ tầng ven sông Trường Giang và sông Gia Lăng, cũng như các giải pháp trị thủy, xử lý nước thải, tổ chức giao thông đa phương thức (đường bộ, đường sắt nội đô, đường thủy và kết nối các sân bay nội vùng).

Tại đây, các bãi bồi trên sông được phát triển thành công viên cảnh quan, khu vui chơi, với hệ thống thoát lũ thông minh kết hợp khai thác công trình trên sông thích hợp từng thời điểm nước lên hay xuống.

Liên danh cũng nghiên cứu các mô hình đô thị ven sông quốc tế, đặc biệt tại Seoul (Hàn Quốc), để tham khảo trong quy hoạch, quản lý môi trường và kết nối giao thông.

Liên danh nhà đầu tư được lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao mục tiêu khởi công dự án vào tháng 1/2026 và hoàn thành trước năm 2030.

Hôm 19/8, MIK Group đã gửi văn bản đề xuất tham gia dự án, cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong liên danh, sẵn sàng huy động tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm để cùng đưa dự án về đích.

Cùng ngày, ngân hàng VPBank cũng có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, đề xuất làm đầu mối thu xếp nguồn vốn tín dụng thực hiện dự án.