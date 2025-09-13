Hà Nội có thêm dự án chung cư giá rẻ ở xã Hoài Đức

Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với diện tích 2,7 ha, quy mô dân số khoảng 2.058 người.

Khu nhà ở xã hội tại Hoài Đức sẽ cung cấp nơi ở cho hơn 2.000 người. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức.

Khu đất quy hoạch dự án rộng 2,7 ha, dự kiến xây dựng các khối nhà chung cư gồm nhà ở xã hội và công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại cao 19-20 tầng. Quy mô dân số ước tính khoảng 2.058 người.

Nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội đang phục hồi nhưng giá sản phẩm lại có xu hướng tăng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Thủ đô liên tục được khởi công.

Vào tháng 8 vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin về giá bán của dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh). Dự án do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm ngoái. Giá bán nhà ở xã hội tại dự án này khoảng 20,6 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT). Với mức giá này, căn nhà ở xã hội nhỏ nhất tại dự án vào khoảng 824 triệu đồng; căn lớn nhất có giá khoảng 1,57 tỷ đồng .

Hồi tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. TP Hà Nội được giao hoàn thành 4.670 căn trong năm nay; tổng số lượng căn hộ phải hoàn thành đến năm 2030 là 44.866 căn. Bộ Xây dựng đánh giá thành phố có thể hoàn thành vượt chỉ tiêu năm nay với hơn 4.700 căn hộ đến từ 6 dự án.