Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hà Nội có thêm dự án chung cư giá rẻ ở xã Hoài Đức

  • Thứ bảy, 13/9/2025 09:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với diện tích 2,7 ha, quy mô dân số khoảng 2.058 người.

Khu nhà ở xã hội tại Hoài Đức sẽ cung cấp nơi ở cho hơn 2.000 người. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức.

Khu đất quy hoạch dự án rộng 2,7 ha, dự kiến xây dựng các khối nhà chung cư gồm nhà ở xã hội và công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại cao 19-20 tầng. Quy mô dân số ước tính khoảng 2.058 người.

Nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội đang phục hồi nhưng giá sản phẩm lại có xu hướng tăng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Thủ đô liên tục được khởi công.

Vào tháng 8 vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin về giá bán của dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh). Dự án do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm ngoái. Giá bán nhà ở xã hội tại dự án này khoảng 20,6 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT). Với mức giá này, căn nhà ở xã hội nhỏ nhất tại dự án vào khoảng 824 triệu đồng; căn lớn nhất có giá khoảng 1,57 tỷ đồng.

Hồi tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. TP Hà Nội được giao hoàn thành 4.670 căn trong năm nay; tổng số lượng căn hộ phải hoàn thành đến năm 2030 là 44.866 căn. Bộ Xây dựng đánh giá thành phố có thể hoàn thành vượt chỉ tiêu năm nay với hơn 4.700 căn hộ đến từ 6 dự án.

3 trường hợp có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP.HCM

TP.HCM sẽ xem xét cho người có nhà ở xa nơi làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội nếu đáp ứng điều kiện về khoảng cách.

6 giờ trước

Đề xuất công an xác nhận thu nhập cho lao động tự do mua nhà ở xã hội

Nhiều người lao động thu nhập thấp ở đô thị không có hợp đồng lao động khó xin xác nhận thu nhập tại UBND cấp xã, phường. Theo đó, mới đây, Bộ Xây dựng đề xuất xác nhận thu nhập đối tượng này ở công an.

20:28 6/9/2025

Nhà ở xã hội đắt ngang nhà ở thương mại

Nhiều dự án nhà ở xã hội hiện được rao bán với mức giá tương đương nhà ở thương mại, từ 55 triệu đến 65 triệu đồng/m2.

11:36 30/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

noxh đức thượng bđs hoài đức noxh hoài đức Hà Nội Chung cư nhà ỏ xã hội hoài đức đức thượng

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Dua nhau mua lai trai phieu truoc han hinh anh

Đua nhau mua lại trái phiếu trước hạn

18 phút trước 11:03 13/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang khởi sắc với khối lượng phát hành mới tăng gần 46%. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu mới để có nguồn tiền trả nợ cũ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý