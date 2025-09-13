3 trường hợp có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP.HCM

TP.HCM sẽ xem xét cho người có nhà ở xa nơi làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội nếu đáp ứng điều kiện về khoảng cách.

TP.HCM sẽ xem xét cho người có nhà tại phường cách nơi làm việc từ 14,5 km trở lên và tại xã từ 20 km trở lên được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành quy định về trường hợp người đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/5/2030.

Theo đó, TP.HCM sẽ xem xét hỗ trợ người dân được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với người có nhà tại phường cách nơi làm việc từ 14,5 km trở lên và người có nhà thuộc xã cách nơi làm việc từ 20 km trở lên.

Các trường hợp trên cần đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc ngắn hơn khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến nơi làm việc.

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc theo chính sách này được xác định bằng chiều dài đường bộ, đường thủy ngắn nhất (căn cứ ứng dụng bản đồ số TP.HCM).

Trong khi đó, trường hợp người có nhà ở thuộc đặc khu Côn Đảo sẽ không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại đây, trừ trường hợp diện tích nhà trên đầu người thấp hơn 15 m2/người.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND phường, xã, đặc khu thực thi quy định này và tổng hợp, báo cáo kết quả cho thành phố.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ là đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo đối tượng, điều kiện theo quy định tại Điều 3 của quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Trước đó, Thành ủy TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" và chương trình phát triển nhà ở của thành phố.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành ủy TP yêu cầu tập trung rà soát, ban hành kịp thời các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền liên quan đến phát triển nhà ở xã hội. Chính sách hỗ trợ phải công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng.

Song song đó, TP cũng hướng tới đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư nhà ở xã hội. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được tiếp cận dễ dàng, đầy đủ thông tin...