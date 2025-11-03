Barca của Flick ghi bàn như lên đồng

Hansi Flick bước sang mùa thứ hai và Barcelona đã thay da đổi thịt. Không Messi, không tiki-taka, nhưng đội bóng xứ Catalonia vẫn ghi bàn ào ạt.

Sau 11 trận, Barca ghi 28 bàn, chỉ kém duy nhất Bayern Munich trên toàn châu Âu.

Mùa giải 2025/26 mới trôi qua hơn một phần tư chặng đường, nhưng Barcelona của Hansi Flick đã gửi đi thông điệp rõ ràng: họ đã trở lại. Đội bóng đang chơi thứ bóng đá trực diện, hiệu quả và bùng nổ. Sau 11 vòng La Liga, Barca ghi 28 bàn, nhiều hơn Real Madrid, PSG, Inter, Arsenal và cả Manchester City. Trong năm giải vô địch hàng đầu châu Âu, chỉ Bayern Munich làm tốt hơn, với 33 bàn sau 9 trận.

Điều đáng nể là Flick đạt thành tích ấy trong bối cảnh hàng công sứt mẻ nặng. Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres và Lamine Yamal đều dính chấn thương. Có trận, HLV người Đức chỉ còn đúng một tiền đạo lành lặn. Dù vậy, Barca vẫn chơi tấn công rực lửa và không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Ferran Torres đang là chân sút số một của đội với 5 bàn. Lewandowski có 4 bàn. Raphinha, Lamine Yamal và Fermín López mỗi người có 3. Tính tổng, 11 cầu thủ khác nhau của Barcelona đã ghi bàn chỉ sau 11 trận. Không đội bóng nào ở La Liga có sự phân bổ bàn thắng rộng như thế.

Barcelona đang bùng nổ bàn thắng.

Barca không có một “ngôi sao gánh team” như Messi trước kia. Flick muốn mọi cầu thủ đều tham gia vào khâu ghi bàn. Khi Ferran nghỉ, Gavi dâng lên. Khi Raphinha vắng, Pedri hoặc Fermín lập tức thế chỗ. “Bàn thắng phải là trách nhiệm của cả đội”, Flick nói ngắn gọn sau trận thắng Elche.

Barca hiện không còn chơi tiki-taka rườm rà. Flick yêu cầu đội chuyền nhanh, dứt khoát, sút sớm khi có cơ hội. Họ không cần kiểm soát bóng 70% để ghi bàn. Họ chỉ cần vài pha lên bóng chính xác để kết thúc đối thủ. Mỗi trận, Barca sút trung bình 13 lần, nhưng ghi hơn 2 bàn, tỷ lệ cao nhất La Liga hiện nay.

Sự thay đổi rõ nhất là tốc độ luân chuyển bóng. Các cầu thủ được khuyến khích đá ít chạm. Pedri và De Jong chuyền dọc nhiều hơn ngang. Hai biên được khai thác triệt để. Khi có cơ hội, Raphinha và Lamine Yamal không chần chừ mà sút ngay. Đó là Barca của Flick, nhanh, gọn và chính xác.

28 bàn sau 11 trận là con số biết nói. Barca ghi bàn trong 50 trận chính thức liên tiếp. Dù không có một siêu sao ghi 15 bàn như Erling Haaland hay Kylian Mbappe, họ vẫn là một trong hai đội có hàng công mạnh nhất châu Âu. Điều đó cho thấy Flick đã biến tập thể thành ngôi sao lớn nhất.

Barcelona hiện tại không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào.

Đội bóng đang tiến lên bằng tinh thần kỷ luật và niềm tin. Những cầu thủ trẻ như Fermín, Lamine Yamal hay Balde trưởng thành nhanh. Những cựu binh như Lewandowski, Gündogan vẫn giữ được vai trò dẫn dắt. Tất cả cùng hướng đến một mục tiêu: chiến thắng.

Hansi Flick không cố gắng tái tạo di sản của Guardiola. Ông xây dựng một Barcelona mang phong cách Đức, kỷ luật, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Khi hàng công lành lặn trở lại, đội bóng này có thể vượt qua cả Bayern Munich về hiệu suất ghi bàn.

Barca mùa thứ hai của Flick không còn là bản thử nghiệm. Họ là một cỗ máy thật sự. Và điều khiến đối thủ lo ngại nhất: cỗ máy ấy vẫn đang tăng tốc.