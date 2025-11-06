Kịch bản khiến Mourinho bị sa thải

Tương lai của Jose Mourinho tại Benfica có thể không kéo dài do thành tích kém cỏi tại Champions League và đấu đá nơi thượng tầng CLB.

Ghế HLV của "Người đặc biệt" tại sân Da Luz khó bảo toàn.

Rạng sáng 6/11, Benfica thua Leverkusen 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League. Sau 4 lượt đấu, Benfica thậm chí không có nổi một điểm và đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại ở cúp châu Âu.

Nhiều người hâm mộ bắt đầu hoài nghi về khả năng của Mourinho, sau khi ông liên tục gây thất vọng ở Champions League trong những năm gần đây. Ba trận gần nhất dẫn Benfica ở Champions League mùa này, "Người đặc biệt" (biệt danh Mourinho) toàn thua. Các học trò của "Người đặc biệt" thậm chí không ghi nổi một bàn ở ba trận vừa qua tại châu Âu.

Ajax cùng Benfica là hai đội tệ nhất Champions League hiện tại. Cần nhớ rằng hồi tháng 9, Benfica sa thải Bruno Lage chóng vánh chỉ ngay sau loạt trận đầu tiên vòng phân hạng Champions League, bởi trận thua sốc 2-3 trước Qarabağ ngay trên sân nhà.

Theo A Bola, với 3 trận thua liên tiếp ở Champions League, Mourinho có nguy cơ bị sa thải. Hợp đồng của "Người đặc biệt" với Benfica kéo dài đến mùa hè năm 2027, tồn tại điều khoản cho phép đôi bên dừng hợp tác ngay sau mùa giải 2025/26.

Sở dĩ có điều khoản này, bởi cuộc bầu cử chủ tịch câu lạc bộ Benfica vừa diễn ra vào ngày 25/10. Chủ tịch hiện tại, Rui Costa, là người bổ nhiệm Mourinho. Nếu Costa thất bại, tương lai của Mourinho tại CLB Bồ Đào Nha không có gì được đảm bảo.

Cộng hưởng với phong độ tệ hại ở châu Âu mùa này, vị chủ tịch mới của Benfica hoàn toàn có thể sa thải Mourinho sớm hơn, ngay khi lên nắm quyền CLB vào cuối tháng này.