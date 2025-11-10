Mourinho ôm hận bởi bàn thua phút 90+1

Dẫn trước 2-0 nhưng Benfica lại để chia điểm đáng tiếc với trận hoà Casa Pia 2-2 trên sân nhà.

Mourinho liên tục nhận trái đắng.

Rạng sáng 10/11, ở vòng 11 giải VĐQG Bồ Đào Nha, Benfica gây thất vọng lớn khi bị cầm hòa 2-2 trước Casa Pia, đội bóng đang đứng ở nhóm cuối bảng. Ngay tại thánh địa, Estadio da Luz, Benfica sớm dẫn trước 2-0 chỉ sau 1 giờ đồng hồ thi đấu.

Nhưng những sai lầm tai hại ở hàng thủ khiến họ sau đó phải trả giá. Phút 65, hậu vệ Benfica phản lưới nhà khó tin sau khi thủ môn cản được quả phạt đền từ đối thủ. Trong nỗ lực lùi về cản phá khi bóng bật ra sau quả penalty, hậu vệ Tomas Araujo đưa bóng đi tung nóc lưới Benfica giúp Casa Pia rút ngắn tỷ số 1-2.

Phút 90+1, đội khách có bàn thắng gỡ hoà 2-2, qua đó hoàn tất trận đấu quả cảm. Kết quả này khiến huấn luyện viên Jose Mourinho đối mặt với áp lực lớn tại Benfica. Đội bóng của ông bị tụt lại 6 điểm so với đội dẫn đầu Porto, làm dấy lên những câu hỏi về khả năng của "Người đặc biệt" trong cuộc đua vô địch tại quê nhà Bồ Đào Nha.

Hình ảnh Mourinho với vẻ mặt căng thẳng trên băng ghế huấn luyện nhanh chóng lan truyền, phản ánh rõ sự thất vọng của ông. Đây là lần thứ hai liên tiếp Benfica đánh mất điểm, sau thất bại giữa tuần trước Bayer Leverkusen tại Champions League, cho thấy đội bóng vẫn đang vật lộn để tìm lại phong độ dưới triều đại mới của Mourinho.

Benfica để hoà đáng tiếc.

Nhiều người hâm mộ bắt đầu hoài nghi về khả năng của Mourinho, sau khi ông liên tục gây thất vọng ở Champions League trong những năm gần đây. Ba trận gần nhất dẫn Benfica ở Champions League mùa này, "Người đặc biệt" (biệt danh Mourinho) toàn thua.

Các học trò của "Người đặc biệt" thậm chí không ghi nổi một bàn ở ba trận vừa qua tại châu Âu. Ajax cùng Benfica là hai đội tệ nhất Champions League hiện tại.

Ở sân chơi quốc nội, việc để mất điểm vừa qua khiến Benfica thất thế lớn trước Porto và Sporting trong cuộc đua vô địch. Với những kết quả tệ hại này, Mourinho có nguy cơ bị sa thải, dù hợp đồng của "Người đặc biệt" với Benfica kéo dài đến mùa hè năm 2027