Tranh cãi vụ Barcelona mua Rashford

Cựu hậu vệ Barcelona, Lluis Carreras, cho rằng Marcus Rashford là một cầu thủ chất lượng nhưng không nên trở thành ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng tới.

Rashford trong màu áo Barcelona. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên chương trình Carrusel Deportivo, Carreras phân tích: “Nếu bạn muốn chiêu mộ một tiền đạo hàng đầu, người chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền, thì có lẽ Rashford không phải là lựa chọn phù hợp, hoặc đơn giản là Barcelona không thể thực hiện hai thương vụ lớn cùng lúc".

Theo cựu danh thủ này, Rashford không nên là mục tiêu chuyển nhượng số một của Barcelona. Mức phí 30 triệu euro mà MU đòi hỏi cho Rashford cũng được xem là “không phù hợp” trong bối cảnh tài chính hiện tại của CLB.

Trước đó, Sport cho biết Barcelona hài lòng và xem Rashford là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn. Đội bóng xứ Catalonia đang xem xét ký bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2030, kèm điều khoản gia hạn thêm 1-2 năm. Tuy nhiên, mức lương Rashford nhận được có thể sẽ thấp hơn hiện tại, phù hợp với chính sách cắt giảm quỹ lương mà CLB đang áp dụng.

Trên mọi đấu trường, Rashford có 6 bàn thắng và 8 kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Barcelona. Phong độ chói sáng ấy khiến mạng xã hội ngập tràn những lời khen dành cho tiền đạo 28 tuổi.

Từ một cầu thủ đánh mất phong độ ở Anh, Rashford hồi sinh mạnh mẽ tại Camp Nou, trở thành ngòi nổ quan trọng dưới thời HLV Hansi Flick. Bản thân Rashford cũng bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với Barcelona.

Cú đúp của Rashford Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.