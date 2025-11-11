MU bị chỉ trích thiếu tôn trọng đội tuyển Slovenia vì không chia sẻ thông tin chấn thương của Benjamin Sesko.

Tranh cãi quanh chấn thương của Sesko. Ảnh: Reuters.

Cuộc chiến giữa MU và tuyển Slovenia đang có nguy cơ bùng nổ sau khi HLV trưởng đội tuyển nước này, ông Matjaz Kek, công khai chỉ trích “Quỷ đỏ”. Nguyên nhân xuất phát từ chấn thương “không rõ ràng” của Sesko sau trận gặp Tottenham vào cuối tuần trước.

Theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất, MU tin rằng Sesko không gặp chấn thương nặng, song CLB quyết định không để anh tập trung cùng tuyển Slovenia trong đợt FIFA Days tháng 11.

HLV Matjaz Kek của Slovenia tỏ ra không hài lòng với cách xử lý của MU: “Tôi tôn trọng MU, nhưng đến lúc này chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản hay tài liệu chính thức nào. Đội ngũ y tế của Slovenia rất chuyên nghiệp, và chúng tôi muốn được kiểm tra tình hình của Sesko. Điều duy nhất tôi quan tâm là sức khỏe của cầu thủ, nhưng đội tuyển xứng đáng nhận được sự tôn trọng".

Ông Kek nhấn mạnh Slovenia luôn đặt an toàn của cầu thủ lên hàng đầu, song cho rằng MU hành xử không đẹp khi “giữ kín thông tin” và tự quyết định về cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển.

Theo Goal, nếu hồi phục kịp thời, Sesko có thể trở lại thi đấu cho MU trong trận gặp Everton ngày 24/11. Tiền đạo 22 tuổi này mới ghi 2 bàn sau 11 trận Premier League kể từ khi gia nhập MU.

