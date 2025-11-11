MU có tất cả, trừ một hàng thủ đáng tin

Ruben Amorim đang thay đổi Manchester United theo hướng tích cực, nhưng chính lúc đội bóng dần khởi sắc, một vấn đề không ngờ lại xuất hiện. Đó không phải hàng công, mà là hàng thủ, khu vực vốn được xem là mạnh nhất của ông.

Hàng thủ của MU vẫn đang mỏng manh.

Sau 11 vòng Premier League, Man United đứng thứ bảy với 18 điểm. Họ có thể đã leo lên top 4 nếu không đánh rơi chiến thắng trước Nottingham Forest và Tottenham. Amorim nói ngắn gọn: “Đó là hai trận chúng tôi mất hai điểm”.

Quả thật, nếu giữ được lợi thế trong hai trận ấy, Man United đã bằng điểm với Man City. Nhưng thay vì bứt phá, họ lại bước vào kỳ nghỉ quốc tế trong cảm giác lưng chừng.

Hàng thủ nhiều người nhưng thiếu ổn định

Dù vậy, Amorim vẫn có lý do để lạc quan. Man United thể hiện tinh thần chiến đấu mà mùa trước họ còn thiếu. Hai trận gần nhất, đội đều ghi bàn muộn để tránh thua. “Nếu không thể thắng, ít nhất đừng thua”, ông nói. Triết lý ấy giúp CLB tránh rơi vào khủng hoảng, nhưng nó cũng cho thấy một sự thật: họ vẫn chưa đủ chắc chắn để thắng những trận lớn.

Amorim được trao danh hiệu “HLV xuất sắc tháng 10” sau ba chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton. Thế nhưng, khi tháng 11 đến, niềm vui ấy nhanh chóng bị phủ mờ bởi hai trận hòa liên tiếp. Hàng thủ, nơi có chiều sâu và nhiều kinh nghiệm, lại trở thành điểm yếu rõ nhất.

Man United đã thủng lưới 18 bàn. Trong khi đó, Arsenal mới nhận 5, Man City 8, Chelsea 11, còn Tottenham, Aston Villa và Sunderland đều chỉ để lọt 10. Con số ấy nói lên khoảng cách giữa một đội đang ổn định và một đội còn dang dở.

Điều khó hiểu là Tottenham chỉ tạo ra 0,05 bàn thắng kỳ vọng (xG) trước Chelsea, mức thấp nhất kể từ khi Opta thống kê dữ liệu mùa 2012/13, nhưng lại ghi hai bàn vào lưới Man United. Amorim nhìn thẳng vấn đề: “Đội nào chiến thắng nhiều đều không để lọt lưới. Chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn, phải quyết liệt hơn, và chỉ phòng ngự chắc khi có đủ năng lượng. Hiện tại, chúng tôi để lọt lưới quá nhiều”.

Senne Lammens nhanh chóng cho thấy giá trị.

Nếu không có Senne Lammens, tình hình có thể còn tệ hơn. Thủ môn người Bỉ gây ấn tượng mạnh từ trận ra mắt trước Sunderland. Anh phản xạ nhanh, ra vào tự tin, cứu thua nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng chỉ trong năm trận, anh vẫn phải nhận bảy bàn thua, nhiều hơn tổng số bàn Arsenal để lọt kể từ đầu mùa.

Không ai đổ lỗi cho Lammens. Vấn đề nằm ở sự phối hợp lỏng lẻo giữa các vị trí. Patrick Dorgu phạm lỗi vô duyên dẫn đến bàn thắng của Danny Welbeck. Joshua Zirkzee bỏ quên người trong pha phạt góc khiến Brighton nhân đôi cách biệt. Diogo Dalot đứng sai vị trí ở bàn thua trước Nottingham Forest. Bộ ba Leny Yoro – Matthijs de Ligt – Casemiro lại thiếu liên lạc trong bàn thua thứ hai. Gặp Tottenham, Manuel Ugarte bị Wilson Odobert vượt qua dễ dàng, còn De Ligt bị Mathys Tel xoay người ghi bàn gỡ hòa.

Sai lầm cá nhân đang cộng hưởng thành hệ thống. Man United không thiếu trung vệ giỏi, không thiếu hậu vệ biên giàu kinh nghiệm, nhưng họ lại thiếu sự tập trung kéo dài suốt 90 phút. Premier League không tha thứ cho những khoảnh khắc mất cảnh giác.

Tinh thần chiến đấu chưa đủ cho tham vọng lớn

Man United mùa này cải thiện đáng kể thái độ thi đấu. Họ pressing mạnh hơn, phản ứng nhanh hơn khi bị dẫn bàn. Nhưng chừng đó chỉ giúp họ không thua, chứ chưa đủ để chiến thắng. Bóng đá Anh khắc nghiệt ở từng chi tiết nhỏ. Một pha kèm người chậm, một tình huống tranh chấp yếu, đều có thể khiến mọi nỗ lực sụp đổ.

Amorim hiểu điều đó. Ông không phủ nhận vấn đề, cũng không trốn tránh. “Chúng tôi đang tiến bộ, nhưng còn rất nhiều việc phải làm”, Amorim nói. Thái độ ấy đáng trân trọng, nhưng cần được biến thành hành động cụ thể.

Ruben Amorim cần tìm ra giải pháp để khắc phụ hàng thủ.

Mục tiêu của Man United là trở lại Champions League. Để đạt được điều đó, họ cần một hàng thủ đáng tin cậy. Không có đội bóng nào đứng trong top 4 mà để thủng lưới gần hai bàn mỗi trận. Sự tiến bộ của Man United chỉ có giá trị khi đi kèm sự vững vàng phía sau.

Amorim mang đến Old Trafford tinh thần trẻ trung và lối chơi hiện đại. Nhưng để hoàn thiện, ông cần điều mà Sir Alex Ferguson từng nhấn mạnh: kỷ luật phòng ngự. Man United đang tấn công tốt hơn, tạo nhiều cơ hội hơn, nhưng nếu vẫn để thủng lưới như hiện tại, mọi công sức sẽ tan biến.

Kỳ nghỉ quốc tế là cơ hội để Amorim chỉnh lại hàng thủ. Ông có nhân sự, có hệ thống, chỉ thiếu sự đồng nhất trong từng chi tiết. Nếu tìm được nhịp chung, Man United sẽ thật sự trở lại. Còn nếu không, mọi nỗ lực đẹp đẽ của Amorim sẽ tiếp tục bị che khuất bởi một sự thật đơn giản: Manchester United vẫn chưa biết cách bảo vệ thành quả của chính mình.