Man Utd tìm lại được vũ khí tối thượng trên sân Nottingham

Trận hòa 2-2 của Man Utd trên sân Nottingham Forest để lại tiếc nuối vì đánh rơi chiến thắng, nhưng cũng mở ra một tín hiệu đầy tích cực: “Quỷ đỏ” đã tìm lại được vũ khí tối thượng.

Diallo ghi bàn gỡ hòa 2-2

Chính xác là đội bóng của HLV Ruben Amorim biết cách khai thác những tình huống bóng chết, thứ vũ khí từng bị lãng quên suốt nhiều mùa giải gần đây.

Nếu may mắn, Man Utd đã có 3 bàn từ bóng chết

Phút 33, từ quả phạt góc bên trái do Bruno Fernandes thực hiện, Casemiro bật cao đánh đầu hiểm hóc về góc xa, mở tỷ số cho Man Utd. Một pha phối hợp hoàn hảo về cả điểm rơi lẫn thời điểm di chuyển, tái hiện hình ảnh của đội bóng từng sở hữu khả năng ghi bàn đa dạng và sắc bén từ những cú đá phạt.

Đến phút 81, Man Utd lại khiến cầu trường City Ground sững lặng. Từ một quả phạt góc bên phải do Bryan Mbeumo thực hiện, bóng bị hậu vệ Forest phá ra ngoài vòng cấm, và Amad Diallo tung cú vô lê chớp nhoáng tung nóc lưới, gỡ hòa 2-2.

Pha lập công này không chỉ là một tuyệt phẩm về kỹ thuật, mà còn cho thấy Man Utd được tổ chức lại một cách bài bản ở các pha bóng cố định, đặc biệt là những tình huống “hậu góc”, nơi bóng bật ra và các cầu thủ tuyến hai sẵn sàng tung đòn quyết định.

Các cầu thủ Man Utd không bao giờ chịu bỏ cuộc trong những cơ hội nhỏ nhất.

Hai bàn thắng đều đến trước một đối thủ có hàng thủ cao lớn như Forest, với những cầu thủ mạnh mẽ trong không chiến như Milenkovic hay Murillo, chứng tỏ khả năng tổ chức tấn công cố định của Man Utd đã được nâng cấp rõ rệt. Ruben Amorim và đội ngũ huấn luyện đã biến những quả đá phạt, góc hay ném biên – vốn từng là cơ hội nửa vời – thành phương án tấn công thực thụ, giúp đội bóng thoát khỏi bế tắc khi lối chơi kiểm soát chưa phát huy.

Không dừng lại ở đó, phút bù giờ thứ tư, Amad còn suýt ghi thêm bàn thắng quyết định, cũng sau một pha phạt góc bị phá ra. Những pha bóng như vậy cho thấy Man Utd giờ đây không chỉ dựa vào ngôi sao hay khoảnh khắc, mà có thể tạo áp lực liên tục bằng hệ thống chiến thuật có chủ đích.

Lấy lại vũ khí lãng quên

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 10 vòng đấu, Man Utd có 5 bàn thắng từ các tình huống cố định, thành tích chỉ kém Arsenal – đội đang dẫn đầu Premier League với 10 bàn từ bóng chết. So với cả mùa trước, khi Man Utd chỉ ghi được 10 bàn cố định trong 38 trận, đây là sự cải thiện vượt bậc.

Mùa 2023/24, họ từng sở hữu hàng công kém nhất trong lịch sử Premier League của CLB với vỏn vẹn 44 bàn (hiệu suất 1,16 bàn/trận). Còn hiện nay, hiệu suất ghi bàn của Man Utd tăng gần gấp đôi – 1,7 bàn mỗi trận, và đặc biệt trong 4 trận gần nhất, họ ghi tới 10 bàn, trung bình 2,5 bàn/trận, không trận nào ghi dưới 2 bàn.

Mọi thứ đều trong toan tính của HLV Amorim.

Những con số ấy không chỉ phản ánh sự khởi sắc của hàng công mà còn là minh chứng cho một quá trình tái thiết có chiến lược. Amorim hiểu rằng trong tình hình Premier League ngày càng khốc liệt, việc tận dụng tối đa từng quả phạt góc, từng tình huống cố định có thể quyết định cục diện của cả mùa giải.

Trước vòng đấu với Forest, các thống kê cho thấy Man Utd xếp thứ tư tại giải đấu về số bàn thắng kỳ vọng (xG) từ các pha bóng cố định, dù mới chỉ chuyển hóa được 3 bàn thực tế (chưa tính hai bàn ở trận này). Điều đó chứng tỏ những miếng đánh Amorim xây dựng đang đi đúng hướng – vấn đề chỉ còn là sự chính xác ở khâu kết thúc.

Tại City Ground, Man Utd chỉ tạo ra 0,62 xG từ các pha bóng sống, tức là lối chơi kiểm soát và phản công chưa thật sự hiệu quả. Nhưng hai bàn từ bóng chết đã cứu họ khỏi thất bại. Đó là dấu ấn rõ ràng của Amorim: khi lối chơi chưa vận hành trơn tru, Man Utd vẫn có thể ghi bàn bằng sức mạnh chiến thuật, thay vì chỉ trông vào cảm hứng cá nhân.

Trận hòa trước Nottingham Forest, vì thế, không đơn thuần là hai bàn cứu lại 1 điểm. Nó là lời khẳng định rằng Man Utd của Ruben Amorim đang dần hình thành bản sắc – một đội bóng biết cách chiến đấu, biết cách đứng dậy, và quan trọng hơn cả: biết cách biến mọi cơ hội thành bàn thắng, dù chỉ từ một quả phạt góc. Amorim đang trên con đường xây dựng lại đội bóng giống như Mikel Arteta làm với Arsenal.