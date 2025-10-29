Man Utd hồi sinh nhờ trận pháp 'thập diện mai phục'

Chiến thắng 4-2 trước Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh không chỉ giúp Manchester United thắng 3 trận liên tiếp mà còn khẳng định sức mạnh hàng công.

HLV Amorim bắt đầu bày trận pháp

Từ chỗ bị chê thiếu ý tưởng và hiệu quả khi chỉ ghi 44 bàn mùa trước, “Quỷ đỏ” giờ đã biết cách dàn trận, tấn công theo chiều sâu và kết liễu đối thủ bằng sự đa dạng, thứ được gọi là “thập diện mai phục” với 10 ngòi nổ trên sân (không tính thủ môn).

Thập diện mai phục Brighton

Trước khi bước vào vòng 9, Man Utd gây thất vọng trong 4 vòng đầu tiên khi tịt ngòi 2 trận và chỉ ghi được 4 bàn, tức trung bình vỏn vẹn 1 bàn/trận. Nhưng ở 5 vòng gần nhất, họ lại bùng nổ với 11 bàn thắng, trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Trận thắng 4-2 trước Brighton là minh chứng rõ nhất khi lần đầu tiên từ đầu mùa, Man Utd ghi tới 4 bàn trong một trận đấu tại Premier League.

Trận thắng Brighton trở thành minh chứng tiêu biểu. Bàn mở tỷ số bắt đầu từ pha châm ngòi của Casemiro, khi anh nhận bóng ở trung lộ và đặt Matheus Cunha vào thế thuận lợi để cứa lòng ghi bàn. Ở bàn thứ hai, chính Casemiro dứt điểm thành bàn, nhưng Luke Shaw mới là người cắt bóng và tạo cơ hội.

Mbeumo đã có 4 bàn từ đầu mùa

Sang hiệp hai, Benjamin Sesko trở thành người tiếp đạn trong pha phối hợp cho Bryan Mbeumo ghi bàn thứ ba. Ở bàn cuối cùng, trung vệ trẻ Ayden Heaven phát động phản công dài, tạo điều kiện để Mbeumo hoàn tất cú đúp.

Mỗi bàn thắng là một bản phối khác nhau, nhưng điểm chung là mọi tuyến đều tham gia vào khâu kiến tạo, từ hậu vệ, tiền vệ trung tâm cho đến các tiền đạo. Đó chính là sự thay đổi cốt lõi của Man Utd: không còn chờ đợi những pha tỏa sáng ngẫu nhiên, mà là tấn công theo cấu trúc, theo chuỗi chuyển động có chủ đích. Thay vì dồn trọng trách sáng tạo lên vai Bruno Fernandes như mùa trước, giờ đây "Quỷ đỏ" đang “phân quyền” cho nhiều người hơn.

Đã có tên 10 người kiến tạo

Một trong những chuyển biến lớn nhất của Man Utd mùa này là sự đa dạng trong khâu kiến tạo. Nếu như mùa trước đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào Bruno Fernandes, thì nay, họ trở thành tập thể biết bài binh, bố trận đúng nghĩa.

Tính đến sau vòng 9, đã có 10 cầu thủ khác nhau của Man Utd thực hiện các pha kiến tạo. Đó là Amad Diallo; Ayden Heaven; Benjamin Sesko; Bruno Fernandes; Bryan Mbeumo; Casemiro; Harry Maguire; Diogo Dalot; Luke Shaw; Patrick Dorgu. Có thể thấy mọi cầu thủ, mọi vị trí của Man Utd đều có thể kiến tạo bàn thắng. Khi ngòi nổ được HLV Ruben Amorim bài trí khắp mặt sân, các đối thủ sẽ khó cản được “Quỷ đỏ”.

Man Utd giờ không còn phụ thuộc vào Bruno Fernandes

“Thập diện mai phục” từ 10 người kiến tạo giúp Man Utd nằm trong nhóm 3 đội có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao nhất giải, trên 18, vượt qua cả Arsenal (17,08), Man City (16,46), Chelsea (15,59) và bỏ xa Tottenham (11,71).

Thống kê ấy nói lên rằng họ tạo ra rất nhiều cơ hội chất lượng, dù đôi khi chưa tận dụng triệt để. Chính việc “kém may” trong khâu dứt điểm khiến Man Utd phải chịu những kết quả đáng tiếc, như thất bại trước Arsenal hay bị Fulham cầm hòa. Nhưng khi độ chính xác được cải thiện, kết quả đã lập tức đổi khác, và chiến thắng 4-2 trước Brighton là lời khẳng định mạnh mẽ.

Điều đáng nói hơn cả: hệ thống “thập diện mai phục” này không phụ thuộc vào ngôi sao nào nên không lo thành tích bị lệ thuộc vào cá nhân. Theo thời gian, khi Mbeumo, Cunha và Sesko đều hòa nhập hơn nữa, khi Man Utd có thể tấn công từ mọi hướng, bàn thắng sẽ đến nhiều hơn trong các trận tới.

Khi không còn cảnh chỉ trông chờ Bruno hoặc một tiền đạo duy nhất gồng gánh, mà là cả tập thể cùng tạo áp lực lên hàng thủ đối phương, “Quỷ đỏ” với đầy đủ móng vuốt sẽ hiện hình.