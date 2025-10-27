Amorim tháo nút thắt lớn nhất của Man Utd

Ruben Amorim đang xóa bỏ hạn chế tồn tại nhiều năm ở Man Utd bằng các điều chỉnh chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả, đưa đội bóng trở lại đường đua.

Ruben Amorim giúp MU có 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League.

Ba chiến thắng liên tiếp đưa Man Utd trở lại top 4 Premier League và quan trọng hơn, Ruben Amorim cuối cùng cũng tìm ra lời giải cho bài toán khiến nhiều đời HLV tại Old Trafford đau đầu: vận hành Bruno Fernandes và Casemiro cùng nhau.

Man Utd tìm lại trục xương sống

Sáng Chủ nhật, các cổ động viên “Quỷ đỏ” mở bảng xếp hạng và thấy đội bóng của mình đứng trong nhóm dự Champions League. Họ vừa thắng Brighton 4-2, nối dài chuỗi ba trận toàn thắng ở Premier League, đồng thời tận dụng việc Liverpool sảy chân để tạo đà bứt phá.

Sự thay đổi tích cực không đến từ may mắn. Amorim đang định hình một Man Utd có hệ thống rõ ràng, nơi những cá nhân chủ chốt được đặt đúng vị trí và hỗ trợ đúng cách.

Bruno và Casemiro là minh chứng lớn nhất. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có thêm khoảng trống để sáng tạo, trong khi Casemiro không còn phải “đơn thương độc mã” che chắn trung tuyến. Cả hai chơi đúng sở trường và hiệu quả hơn.

Điểm mấu chốt nằm ở sự điều chỉnh đơn giản nhưng thông minh của Amorim: sử dụng Luke Shaw như một trung vệ lệch trái có thể bước vào giữa sân khi cần thiết. Khi triển khai bóng, Man Utd lập tức chuyển sang dạng 3-2-5: Shaw dâng lên tạo hàng tiền vệ 3 người; Casemiro giữ trục giữa, giảm áp lực phòng ngự; Bruno rảnh chân tham gia vào các pha xử lý cuối cùng.

Ruben Amorim từng bước xây dựng lại MU.

Tuyến giữa được bảo vệ tốt hơn, hạn chế khoảng trống mà đối thủ thường khai thác trong suốt mùa giải trước. Cựu tiền vệ Michael Carrick bình luận trên Match of the Day: “Bạn không thể yêu cầu hai người chống lại bốn cầu thủ ở trung lộ. Amorim đã khiến hàng công lùi về hỗ trợ và cho Shaw tham gia vào việc bịt kín khoảng trống. Man Utd đang xây dựng điều gì đó chắc chắn”.

Tuyến trên thay đổi tư duy

Khác với mùa trước khi các mũi tấn công như Rashford hay Antony ít hỗ trợ phòng ngự, Man Utd hiện sở hữu cấu trúc cân bằng hơn. Matheus Cunha tranh chấp mạnh mẽ và giữ bóng tốt. Mason Mount hoạt động kỷ luật, pressing liên tục. Bryan Mbeumo bọc lót biên cực kỳ hiệu quả

Họ di chuyển nhiều hơn để phục vụ hệ thống, không đặt cái tôi lên trên tập thể. Khi tuyến trên chịu hy sinh, Bruno và Casemiro mới có thể thoải mái phát huy năng lực. Amorim không thay con người, ông thay cách họ vận hành.

Casemiro đóng vai trò quan trọng ở MU lúc này.

Man Utd từng thắng liên tiếp rồi… lại rơi xuống đáy. Sự thận trọng vì thế vẫn còn. Hai chuyến hành quân đến sân Nottingham Forest và Tottenham sắp tới sẽ kiểm chứng bản lĩnh của tập thể đang hồi sinh này.

Amorim hiểu điều đó. Ông nhiều lần nhấn mạnh đội bóng cần ổn định trong từng giai đoạn, không để cảm xúc lấn át sự tập trung. Tuy nhiên, điểm khác biệt lần này khá rõ. Man Utd giờ không dựa vào khoảnh khắc ngẫu hứng, những triển khai chiến thuật đều có tính hệ thống, các mắt xích phối hợp mượt mà và ăn khớp hơn. Táo bạo trong khuynh hướng tấn công, nhưng thực tế trong tổ chức phòng ngự - đó là hình ảnh Man Utd đang dần định hình.

Top 4 chưa phải là đích đến cuối cùng, nhưng là một “vạch xuất phát mới”. Đội bóng vẫn cần tăng cường lực lượng và cải thiện chiều sâu đội hình nếu muốn cạnh tranh đường dài.

Song ít nhất, người hâm mộ cũng đang cảm nhận được điều mình đã chờ đợi lâu nay. Man Utd biết phải làm gì để chiến thắng. Không còn nhập nhằng vai trò. Không còn rối loạn cấu trúc. Không còn để Casemiro và Bruno phải cứu cả hệ thống.

Ruben Amorim chưa biến Man Utd thành ứng viên số 1. Nhưng ông đang đặt lại nền móng cho một tập thể có tổ chức, có bản lĩnh và có hy vọng. Sau nhiều năm bế tắc chiến thuật, Old Trafford cuối cùng cũng thấy ánh sáng từ phòng huấn luyện.