Amorim không tìm ngôi sao, ông tìm Cunha

Từ chỗ là tân binh ít được kỳ vọng, Matheus Cunha đang trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong hệ thống của Ruben Amorim.

Cunha đã có bàn thắng đầu tiên tại Premier League cho MU.

Với lối chơi thông minh, cần cù và giàu năng lượng, Cunha đại diện cho hình ảnh “Quỷ đỏ” đang hồi sinh – mạnh mẽ, gắn kết và biết chiến đấu vì tập thể.

Khi Manchester United tìm thấy người dẫn đầu thầm lặng

Giữa một mùa giải đầy biến động, sự xuất hiện của Cunha dường như mang lại cho Manchester United một luồng sinh khí mới. Không ồn ào, không phô trương, tiền đạo người Brazil chinh phục người hâm mộ bằng thứ bóng đá giản dị mà hiệu quả - nhiệt huyết, kỷ luật và đầy khát vọng.

Trận thắng Liverpool tại Anfield là khoảnh khắc người ta thấy rõ vì sao Amorim kiên định theo đuổi anh. Cunha không phải trung phong thuần túy, nhưng lại là “ngòi nổ” toàn diện: pressing mạnh mẽ, tạo khoảng trống, quấy rối và giữ nhịp tấn công. Anh di chuyển khắp mặt sân, luôn xuất hiện ở những điểm nóng, sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự nhưng vẫn là mũi nhọn khi cần.

Trước Brighton thuộc vòng 9 Premier League rạng sáng 26/10, Amorim kéo Cunha sang cánh trái - vị trí từng là “sân khấu” của Marcus Rashford nhiều năm qua. Nhưng cầu thủ người Brazil nhanh chóng biến nó thành vùng hoạt động mang dấu ấn riêng.

Cunha pressing quyết liệt, hoán đổi vị trí liên tục với Bryan Mbeumo, khiến hàng thủ Brighton rối loạn. Bàn thắng mở tỷ số - một pha di chuyển khôn ngoan rồi dứt điểm gọn gàng - là minh chứng rõ nhất cho sự tự tin và kỹ năng của anh.

Theo Squawa, Cunha thắng 7 pha tranh chấp tay đôi, giành lại bóng 4 lần, tung ra 4 quả tạt và 3 pha tắc bóng đầy quyết liệt. Không chỉ hỗ trợ phòng ngự, số 10 của MU còn liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương với 2 pha rê bóng thành công, 2 cú sút trúng đích cùng 2 cơ hội được tạo ra.

Trong triết lý của Amorim, pressing là “ngôn ngữ chung” của cả đội. Cunha chính là người nói ngôn ngữ đó trôi chảy nhất. Anh chạy không biết mệt, liên tục gây sức ép, truy cản, rồi sẵn sàng chuyền ngược lại để khởi tạo tấn công. Không có pha xử lý nào dư thừa, không cú chạm bóng nào vô nghĩa.

Điều đáng nói, Cunha không chỉ chơi để ghi bàn - mà chơi để đồng đội ghi bàn. Trong khi các tiền đạo hiện đại thường bị ám ảnh bởi thống kê, Cunha quan tâm đến nhịp điệu của đội bóng hơn là bảng tỷ số. Ở anh, có một sự cân bằng giữa kỹ thuật Brazil và tinh thần chiến đấu kiểu Anh - hiếm có và quý giá trong một đội bóng đang tái thiết.

Cunha toả sáng trong chiến thắng 4-2 của MU trước Brighton.

HLV Amorim từng nói sau trận gặp Brighton: “Cunha càng gặp đối thủ lớn càng tự tin. Cậu ấy muốn chịu trách nhiệm, muốn gánh vác. Ở những thời khắc khó khăn, tôi tin cậu ấy hơn bất kỳ ai”.

Đó là lời khẳng định mạnh mẽ, bởi Amorim không dễ khen ai. Nhưng ông hiểu, để định hình một tập thể, cần có những cầu thủ truyền cảm hứng bằng hành động hơn là lời nói. Cunha chính là người như vậy.

Sự dũng cảm trong từng pha bóng

Matheus Cunha không phải mẫu tiền đạo ghi 25 bàn mỗi mùa, nhưng anh là kiểu cầu thủ mà HLV nào cũng cần: sẵn sàng va chạm, biết hy sinh và có thể xoay chuyển cục diện bằng quyết định thông minh.

Khả năng giữ bóng trong áp lực của anh giúp CLB thoát pressing hiệu quả. Kỹ thuật xử lý một chạm, khả năng di chuyển không bóng và đọc tình huống khiến anh luôn xuất hiện đúng chỗ - dù là ở trung lộ hay cánh. Khi không có bóng, Cunha pressing tuyến đầu; khi có bóng, anh mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Điều khiến người hâm mộ yêu mến Cunha hơn cả là cách anh chiến đấu không toan tính. Cựu sao Wolves luôn chơi như thể mỗi trận đấu là cơ hội cuối cùng để chứng minh giá trị. Sự tận hiến ấy khiến người ta nhớ về những gương mặt từng định nghĩa tinh thần “Quỷ đỏ” - từ Carlos Tevez, Wayne Rooney đến Park Ji-sung.

Cunha đang mang tới sự khác biệt cho MU.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi những bản hợp đồng đắt đỏ thường thất bại vì thiếu hòa nhập, thì thương vụ Cunha lại là ví dụ ngược lại. Anh không đến để làm biểu tượng, mà để làm việc.

Sự xuất hiện của Cunha giúp Amorim giải được bài toán khó: làm thế nào để hàng công Manchester United vừa cơ động, vừa kỷ luật, vừa hiệu quả. Anh là người kết nối tuyến giữa với tiền đạo, người mở khoảng trống cho Mbeumo, và là “trạm trung chuyển” cho Bruno Fernandes. Amorim không cần một ngôi sao; ông cần người làm cho toàn đội chơi tốt hơn - và Cunha làm được điều đó.

Ở Old Trafford, người ta quá quen với những cái tên lớn nhưng đóng góp nhỏ. Giờ đây, họ đang chứng kiến điều ngược lại - một cầu thủ đến bằng sự khiêm tốn, nhưng mang theo tinh thần vĩ đại.

Manchester United đang trên hành trình tìm lại chính mình - không phải bằng những khẩu hiệu, mà bằng những cầu thủ dám chiến đấu và biết cống hiến. Cunha, với năng lượng không ngừng và ý chí mạnh mẽ, đang trở thành biểu tượng cho hành trình ấy.

Anh không cần những lời hoa mỹ. Mỗi pha bứt tốc, mỗi cú xoạc, mỗi lần pressing của Cunha đều là tuyên ngôn sống động về cách một cầu thủ có thể thay đổi tinh thần cả đội bóng.

Amorim từng nói: “Tôi không muốn những ngôi sao, tôi muốn những chiến binh có trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Và giờ, ông đã có một người như thế - Cunha, biểu tượng của một Manchester United đang hồi sinh. Cầu thủ người Brazil càng hay, “Quỷ đỏ” lại càng sớm quên đi Marcus Rashford – người đã từ lâu đánh mất chính mình ở Old Trafford.