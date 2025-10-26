Khoảnh khắc hơn nghìn lời nói về Cunha

Trận MU thắng Brighton 4-2 ở vòng 9 Premier League, Matheus Cunha có pha xử lý thông minh khi lùi về phòng ngự, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tư duy và kỷ luật chiến thuật.

Pha xử lý hay của Cunha giúp MU giành lại bóng.

Trước trận đấu, Ruben Amorim thẳng thắn thừa nhận: "Cunha cần cải thiện rất nhiều, đặc biệt là khả năng phòng ngự". Với HLV người Bồ Đào Nha, cầu thủ tấn công hoàn hảo không chỉ biết ghi bàn, mà còn phải hiểu cách bảo vệ đồng đội. Đó là điều mà ông kỳ vọng ở bản hợp đồng 62 triệu bảng người Brazil.

Và rồi trong trận thắng Brighton 4-2 tại Old Trafford đêm 25/10, Cunha mang đến một khoảnh khắc cho thấy anh thật sự lắng nghe và thay đổi. Không phải cú sút mở tỷ số tuyệt đẹp, mà là pha bóng tưởng chừng bình thường, nhưng rất có giá trị với triết lý chơi bóng của MU thời Amorim.

Phút 57, Brighton phản công nhanh bên cánh phải. Yankuba Minteh thoát xuống, định vượt qua vòng vây. Cunha lao về, trượt người áp sát với pha vào bóng tiềm ẩn rủi ro lớn. Nhưng thay vì phạm lỗi, anh khéo léo hãm đà, hướng đối phương về phía Luke Shaw đang bọc lót. Pha tác động nhẹ nhưng đủ khiến Minteh mất đà, và MU nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng.

Casemiro ngay lập tức tiến tới vỗ vai Cunha như một lời khen ngợi. Một hành động nhỏ nhưng cho thấy cựu cầu thủ Wolves ngoài việc đóng vai trò là mũi nhọn sắc bén, còn học cách trở thành mắt xích chiến thuật trong hệ thống của Amorim.

Amorim từng nói: "Ở Manchester United, điều quan trọng nhất là duy trì đẳng cấp mỗi tuần". Và nếu tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu như trước Brighton - ghi bàn, pressing, rồi cả phòng ngự, thì khoảnh khắc ấy của Cunha thực sự đáng giá hơn nghìn lời khen.