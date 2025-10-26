Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Khoảnh khắc hơn nghìn lời nói về Cunha

  • Chủ nhật, 26/10/2025 05:38 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Trận MU thắng Brighton 4-2 ở vòng 9 Premier League, Matheus Cunha có pha xử lý thông minh khi lùi về phòng ngự, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tư duy và kỷ luật chiến thuật.

Cunha thay doi anh 1

Pha xử lý hay của Cunha giúp MU giành lại bóng.

Trước trận đấu, Ruben Amorim thẳng thắn thừa nhận: "Cunha cần cải thiện rất nhiều, đặc biệt là khả năng phòng ngự". Với HLV người Bồ Đào Nha, cầu thủ tấn công hoàn hảo không chỉ biết ghi bàn, mà còn phải hiểu cách bảo vệ đồng đội. Đó là điều mà ông kỳ vọng ở bản hợp đồng 62 triệu bảng người Brazil.

Và rồi trong trận thắng Brighton 4-2 tại Old Trafford đêm 25/10, Cunha mang đến một khoảnh khắc cho thấy anh thật sự lắng nghe và thay đổi. Không phải cú sút mở tỷ số tuyệt đẹp, mà là pha bóng tưởng chừng bình thường, nhưng rất có giá trị với triết lý chơi bóng của MU thời Amorim.

Phút 57, Brighton phản công nhanh bên cánh phải. Yankuba Minteh thoát xuống, định vượt qua vòng vây. Cunha lao về, trượt người áp sát với pha vào bóng tiềm ẩn rủi ro lớn. Nhưng thay vì phạm lỗi, anh khéo léo hãm đà, hướng đối phương về phía Luke Shaw đang bọc lót. Pha tác động nhẹ nhưng đủ khiến Minteh mất đà, và MU nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng.

Casemiro ngay lập tức tiến tới vỗ vai Cunha như một lời khen ngợi. Một hành động nhỏ nhưng cho thấy cựu cầu thủ Wolves ngoài việc đóng vai trò là mũi nhọn sắc bén, còn học cách trở thành mắt xích chiến thuật trong hệ thống của Amorim.

Amorim từng nói: "Ở Manchester United, điều quan trọng nhất là duy trì đẳng cấp mỗi tuần". Và nếu tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu như trước Brighton - ghi bàn, pressing, rồi cả phòng ngự, thì khoảnh khắc ấy của Cunha thực sự đáng giá hơn nghìn lời khen.

MU vào top 4 sau trận thắng thứ 3 liên tiếp

Rạng sáng 26/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo tỏa sáng giúp MU đánh bại Brighton 4-2 trên sân nhà ở vòng 9 Premier League.

14 giờ trước

Cunha có phải là Cantona mới của MU?

Khi Giám đốc điều hành của Man Utd, Omar Berrada ví Matheus Cunha như “Eric Cantona của thời hiện đại”, ông không chỉ nói về kỹ năng chơi bóng.

30:1793 hôm qua

Man United thay đổi cái nhìn về Cunha

Trước khi Matheus Cunha đặt chân tới Old Trafford, một vài tiếng nói trong giới bóng đá Anh từng cảnh báo rằng cầu thủ người Brazil có thể là “một cá tính khó hòa hợp”.

11:13 24/10/2025

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Minh Nghi

Cunha thay đổi Cunha MU Brighton

    Đọc tiếp

    Liverpool roi tu do hinh anh

    Liverpool rơi tự do

    26 phút trước 12:27 26/10/2025

    0

    Bốn trận thua liên tiếp, hàng thủ chao đảo, hàng công rệu rã - Liverpool đang lạc lối trong chính hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

    Mbeumo co thu ma Antony con thieu hinh anh

    Mbeumo có thứ mà Antony còn thiếu

    1 giờ trước 11:24 26/10/2025

    0

    Bryan Mbeumo nhanh chóng cho thấy sự khác biệt ở cánh phải Manchester United, điều người tiền nhiệm Antony còn thiếu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý